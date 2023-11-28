Це гра: навіщо у Росії з'явилась кандидатка в президенти з "антивоєнною" позицією

Кандидатка у президенти Росії Катєріна Дунцова заперечує колективну відповідальність росіян за війну в Україні. Однак вона нібито вважає, що війну потрібно припинити. Поява у Росії такої "опозиціонерки" – це гра адміністрації Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, це "спойлер" для Путіна, що незабаром може щось "гримнути".

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"Це гра. Це вигадали навіть не спецслужби, а адміністрація президента Росії. Звичайно, це "спойлер" для Путіна. Але проблема у тому, що це працювало, поки у Росії було все нормально. Зараз від Путіна втомились", – сказав ексагент КДБ.

Може щось "гримнути"

Сергій Жирнов зазначив, що за понад 20 років при владі Путін вже всім набрид. Тому поява таких "опозиціонерів" може призвести до подій, які зовсім не вигідні Кремлю. У різних країнах світу були випадки, коли диктаторів просто раптово вбивали.

Крім того, у Росії є ще й інші кандидати у президенти. Зокрема, нещодавно про бажання піти в президенти Росії заявив терорист Ігор Гіркін-Стрєлков.

Рано чи пізно може десь "гримнути". Можуть початись якісь протести проти підробки виборів. Кожен з цих кандидатів не являє собою нічого. Але всі разом вони раптом можуть скластись у якійсь ситуації,

– припустив він.

Жирнов про кандидатку у президенти Росії: дивіться відео

Що відомо про Катєріну Дунцову

40-річна Катєріна Дунцова народилася у Красноярську. Живе у місті Ржев Тверської області. Раніше вона працювала журналісткою на регіональному телебаченні. Розлучена, виховує трьох дітей.

Про свій намір балотуватися в президенти Росії у 2024 році Дунцова заявила у листопаді. Вона переконана, що не можна звинувачувати всіх росіян за дії російської влади, а Росія – це нібито не Путін. Однак кандидатка промовчала, що насправді жителі Росії давно могли повалити путінський режим, яким вони буцімто незадоволені.

Дунцова заперечує будь-які зв'язки з Кремлем. За її словами, її не підтримують ні олігархи, ні великий бізнес, а також вона не є агентом ЦРУ.

Щоб бути допущеною до виборів, Дунцовій необхідно зібрати 300 тисяч підписів. Державні російські ЗМІ її ігнорують, хоча це також може бути частиною плану.

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