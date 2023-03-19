Ідея "русского міра" не в тренді: ЗМІ розкрили плани Кремля щодо п'ятого переобрання Путіна

У Росії плавно готуються до президентських виборів, які відбудуться у 2024 році. У Кремлі вже сформували "ідеологічні установки", а журналісти розкрили плани щодо переобрання Путіна.

Журналісти, посилаючись на свої джерела, опублікували нову стратегію Кремля перед виборами президента у 2024 році. Вона передбачає створення образу "хранителя традиційних цінностей" навколо Владіміра Путіна.

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Зроблять акцент на "моральній перевазі"

Як розповідають у виданні, у Кремлі планують на чергових президентських виборах подати Путіна, як "хранителя традиційних цінностей". Але це ще не все. Ще один момент, на який хочуть зробити акцент, – "моральна перевага" Росії над іншими державами світу.

Зауважимо, що роботу над створенням нового образу почали не вчора, а саме напередодні повномасштабного вторгнення. Співрозмовник, наближений до Кремля, розповів журналістам про "консервативну ізоляціоністську ідеологію". Саме її обрали для того, щоб проводити нову президентську кампанію. А "опрацьовувати" її почали наприкінці 2021 року.

Ідея "русского міра" вже не потрібна

Перед початком повномасштабного вторгнення у Кремлі міркували над тим, що ідею "русского міра" повинна замінити інша. Нею мала стати тема "антизахідного консерватизму". Її повинні використовувати у своїй риториці як чиновники, так і пропагандисти.

Що стосується виборців, то їм планували подавати новий образ Росії. Мовиться про так звану "державу в собі". Країну, яка буцімто зберігає власні традиції та, якщо і взаємодіє зі світом, то досить обмежено. Такий собі КНДР на мінімалках.

Наразі ж напрацювання у Кремлі зазнали певних коректив. Так, тема "русского міра", яка близька багатьом державам, які колись входили до СРСР, мала б стати частиною тієї концепції про "державу в собі".

Тим часом у Росії назріває ще один проєкт. Мовиться про "ДНК Росії". Він працює над вивченням так званого "російського світогляду". Цікаво, що достеменно незрозуміло, що мається на увазі цим "світоглядом".

Журналісти припускають, що йдеться про певні "ціннісні константи", які "властиві" Росії упродовж усієї її історії. Серед них виокремлюють "общинність, почуття обов'язку та надцілі, екзистенційну стійкість та пріоритет нематеріального над меркантильним".

Путін повинен перевершити показники