Віддали свій голос "супернику": Путін програв вибори в низці закордонних дільниць

На закордонних дільницях також долучилися до "виборів" президента Росії. Однак, здобути перемогу на всіх дільницях за кордоном Путіну не вдалося.

Нагадаємо, протягом декількох днів, а саме 15 – 17 березня у Росії проходили вибори президента. Крім цього, окупанти незаконно провели "голосування" і на окупованих територіях України.

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Як проголосували на закордонних виборчих дільницях

Відомо, що російський диктатор Владімір Путін програв "вибори" президента на деяких дільницях у великих європейських містах.

За даними російського видання, перше місце у виборах в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков.

Чиновник набрав більше половини голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Зокрема здобув перемогу у Вільнюсі й в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна). Крім цього, здобути перемогу над диктатором вдалося йому і у Єревані.

В більшості інших закордонних міст по всьому переміг чинний очільник Кремля Путін, втім й там Даванков отримав більшу кількість голосів, ніж у Росії, наприклад:

Баку: Путін (77,26%), Даванков (14,23%);

Бішкек: Путін (73,81%), Даванков (18,94%);

Генуя: Путін (70,86%), Даванков (19,55%);

Пхукет: Путін (48,24%), Даванков (38,93%);

Рига: Путін (68,25%), Даванков (18,97%);

Сеул: Путін (41,47%), Даванков (39,65%);

Софія: Путін (59,93%), Даванков (28,01%);

Таллінн: Путін (75,22%), Даванков (12,76%);

Ташкент: Путін (57,95%), Даванков (31,92%).

Які результати "виборів" у Росії: коротко

Відомо, що в Росії вже підрахували 100% протоколів після виборів, які проходили 15 – 17 березня. Так, чинному очільнику Кремля "намалювали" понад 80% голосів.

Центральна виборча комісія заявила, що опрацювала 100% протоколів. Згідно з ними, Владімір Путін отримав нібито 87,28% голосів від росіян.

Інші кандидати в президенти Росії не отримали й 5% голосів:

Ніколай Харітонов – 4,31%,

Владіслав Даванков – 3,85%,

Лєонід Слуцький – 3,20%.

Як заявила голова ЦВК Росії Елла Памфілова, за Путіна нібито віддали голоси понад 76 мільйонів росіян.