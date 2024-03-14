Мають зробити картинку "великого голосування", – Андрющенко про вибори у Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі триває "голосування" на так званих виборах президента Росії. Вже три дні проводиться "голосування на вулиці", яке супроводжують "виборчі загони" разом з військовими.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що ходять по дворах та по квартирах зазвичай двоє окупантів з урнами, а з ними автоматник. Кого цей "виборчий загін" спіймає, той і проголосує. Проте жодних списків виборців немає.

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Вибори не потрібні нікому

Водночас цей "виборчий процес" не дуже допікає маріупольцям, адже на сьогодні тотального пресингу людей немає. Місцевих жителів не заганяють на голосування, не погрожують – не хочеш голосувати, не голосуй.

Ці вибори, здається, в принципі не потрібні ані тим, хто їх організовує і проводить, ані маріупольцям,

– пояснив радник міського голови міста.

Водночас окупаційні адміністрації щодня звітують, скільки бюлетенів здали, адже мають певну рознарядку, що за Владіміра Путіна мають проголосувати 85% виборців.

"Нашим маріупольцям ми радимо самім оцінювати в реальності виклики та небезпеку у цій ситуації та вирішувати, брати участь в голосуванні чи ні. Тому що все одно, це ні на що не впливає", – зазначив Андрющенко.

Одразу після виборів – мобілізація

Також росіяни вже визначили медійну виборчу дільницю, куди з'їдуться всі пропагандисти. Вона буде розташована у школі №5 – на лівобережжі Маріуполя.

На цю дільницю згонять усіх бюджетників, які мають зробити картинку "великого голосування". Є рознарядка, щоб вони голосували за українськими паспортами. Це потрібно, щоб потім показати, як громадяни України в окупованому Маріуполі аж в черги вишукуються, щоб проголосувати за Путіна,

– підкреслив він.

Також на виборчих дільницях будуть присутні воєнні комісари так званої "ДНР". Вони мають під час голосування за новими паспортами громадян Росії та за старими – громадян України додатково проводити звіряння з військовим обліком.

"Це черговий раз доводить, що одразу після виборів почнуться мобілізаційні заходи, які будуть прикривати призовом чоловіків від 18 до 30 років. Папери, які це підтверджують, вже є у нас на руках. Тому як тільки закінчаться вибори, одразу побачимо в Росії посилення мобілізації насамперед, на жаль, на окупованих територіях", – наголосив Петро Андрющенко.

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