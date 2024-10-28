Байден достроково проголосував на виборах президента США

Чинний президент США Джо Байден достроково віддав голос на президентських виборах на дільниці в місті Нью-Касл у рідному штаті Делавер.

Американський лідер проголосував у вівторок, 28 жовтня. Відповідне відео опублікував телеканал MSNBC.

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Байден віддав свій голос на президентських виборах

Ще у суботу, 26 жовтня, у штаті розпочалося дострокове голосування щодо виборів президента Сполучених Штатів. Нагадаємо, що серед кандидатів – демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп, який вже раніше обіймав цю посаду.

Останній ще раніше віддав голос на виборах поштою, що дозволяє закон штату Флорида, де він зареєстрований. А от чинний американський лідер Джо Байден віддав свій голос лишень сьогодні 28 жовтня.

У дільниці він привітав виборців разом із представницею Лізою Блант Рочестер, яка балотується на посаду сенатора від штату.

Давайте голосувати,

– сказав Байден.

До слова, незадовго до цього у Білому домі повідомили, що Джо Байден на президентських виборах проголосує достроково. Раніше дня виборів можуть проголосувати багато американців.