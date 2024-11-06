"Гейм, сет, матч": Маск в ейфорії опублікував фото зі штабу Трампа

У США після виборів, які відбулися 5 листопада, продовжується підрахунок голосів по штатах. На тлі цього Ілон Маск, який підтримує Дональда Трампа, показав, яка атмосфера у штабі республіканця.

Окрім цього для опису можливої перемоги Трампа бізнесмен використав термінологію з великого тенісу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дописи Ілона Маска у соцмережі Х, раніше відомої як твітер.

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Що сказав Маск про можливу перемогу Трампа

Американський мільярдер та підприємець Ілон Маск відреагував на прогнозовану перемогу кандидата на пост президента США Дональда Трампа. В одному з дописів він лаконічно написав:

Гейм, сет, матч,

– мовиться у пості бізнесмена.

Довідка! Вираз "Game, set, match" походить з тенісу та означає, що гравець виграв гру, сет і матч, тобто остаточно переміг у поєдинку. Це вислів, який використовується рефері, коли один із гравців чи команд виграє матч.



У переносному значенні цей вираз вживають для позначення завершальної перемоги в чомусь, коли один з учасників або сторін, безсумнівно, виграє або досягає успіху в будь-якій ситуації.

Окрім того, Маск також опублікував фото зі штабу Дональда Трампа. На знімку можна побачити, як всі пильно спостерігають за результатами голосування, а бізнесмен з політиком про щось бурхливо розмовляють.

Також власник соцмережі Х підписав фото, що "майбутнє буде таким" та поставив емодзі вогника та американських прапорів.

Яка атмосфера у штабі Трампа / Фото Ілона Маска з соцмережі Х

До слова, за попередніми даними Трамп лідирує у кількості виборників за штатами. Станом на 08:30 за київським часом республіканець набрав 247 голосів, а Гарріс – 214. Підрахунок голосів по штатах ще триває.

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