Тисячі голосів під питанням: у Пенсильванії оскаржили голоси з-за кордону
У Пенсильванії оскаржено тисячі голосів, надісланих виборцями з-за кордону. Цей процес може вплинути на остаточний результат виборів у ключовому штаті.
У штаті Пенсильванія виникли сумніви щодо понад 4 тисяч голосів американців на виборах у США 2024, які перебувають за кордоном, і ці бюлетені можуть не врахувати в підсумках голосування. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ABC News.
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Яка інформація відома про оскарження голосів у Пенсильванії
Такі бюлетені надходили від двох груп виборців — тих, хто голосував поштою без актуалізації реєстрації, та громадян, що мешкають за межами США й не є військовослужбовцями. Заявки на оскарження бюлетенів можна було подати до п'ятниці, 1 листопада.
Зверніть увагу! З огляду на статус Пенсильванії як одного з вирішальних штатів на виборах, доля цих 4300 голосів може суттєво вплинути на остаточні результати. Рішення щодо зарахування цих бюлетенів планують ухвалити на слуханнях, які повинні відбутися до 8 листопада.
Залишається невідомим, хто саме подавав усі ці скарги. В окрузі Честер, наприклад, скаргу подала прихильниця Трампа, яка заявила про свій “позапартійний” підхід.
Попередні результати за опитуванням про президентські вибори в США 2024
В окрузі Лайкомінг 72 скарги надійшли від юристки з групи PA Fair Elections — консервативної організації, яка неодноразово висловлювала претензії щодо процедури голосування. Сама юристка зазначила, що виступала як приватна особа, а не як представник організації.
Водночас у окрузі Йорк уже відхилили 354 оскарження, але зобов’язалися зберігати ці бюлетені окремо в разі можливих апеляцій.
Вибори у США 2024: останні новини
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- Перемога Камали Гарріс може сприяти зростанню акцій, пов'язаних з нерухомістю та відновлюваною енергетикою, тоді як перемога Дональда Трампа може підтримати нафтовий, газовий та AI сектори.
- Результати виборів можуть затриматися через запеклу боротьбу та можливі юридичні оскарження, з офіційним оголошенням результатів Колегією виборників 17 грудня 2024 року. Інавгурація нового президента відбудеться 20 січня 2025 року на території Капітолія США.