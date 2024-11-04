За Путіним спостерігають: чому у Росії серйозно занепокоєні виборами у США

У Кремлі активно спостерігають за виборами президента у США. Про Камалу Гарріс у Владіміра Путіна є уявлення, що вона продовжить політику чинного лідера Джо Байдена.

Водночас у Росії бояться Дональда Трампа, адже вони не знають, чого від нього очікувати. Це 24 Каналу зауважила російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова.

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"Якщо Трамп буде бадьорим та веселим, то реально пригрозить обстрілом бункера. Не просто Москви, а бункера, тому що те, що доступно для США – це знати точне місце розташування Путіна у кожен момент. Тому що усі відповідні супутники літають, усі все спостерігають. Засоби доставки ракет до того місця, де перебуває Путін, теж є", – сказала вона.

Загалом у Кремлі змушені спостерігати за виборами у США, щоб знати, як будувати свою політику залежно від того, хто перебуває у Білому домі. Адже американські вибори впливають на геополітику у світі.

Хто перемагає на виборах: дивіться карту

До слова, як пише видання Politico, у Європі панічно чекають на можливу перемогу Дональда Трампа, а також нового становища у світі, за якого ЄС і Україна більше не зможуть покладатися на Вашингтон. Значна кількість європейських лідерів вважає, що перемога Трампа підбадьорить Владіміра Путіна, спровокує руйнівну торгівельну війну та розпалить політичні розбіжності на всьому континенті.