Результати виборів президента Туреччини: хто лідирує після підрахунку половини голосів

14 травня у Туреччині відбулися президентські вибори. Голосування прикувало до себе увагу світу, оскільки чи не вперше за 20 років перебування при владі чинний президент Реджеп Таїм Ердоган може втратити свій пост.

Головним суперником Ердогана є кандидат від об'єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу. Зараз триває підрахунок голосів виборців.

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Перші результати виборів

Станом на 20:25 уже підрахували 51,03% голосів виборців. За попередніми результатами, у голосуванні лідирує чинний президент.

Реджеп Ердоган – 52,03% або ж понад 13,7 мільйона голосів;

Кемаль Киличдароглу – 42,11% або ж 11,1 мільйона голосів виборців.

Сінан Оган – 5,33% або 1,1 мільйона голосів;

Мухарем Індже – 0,53% або ж 141 тисячу голосів.

Оскільки підрахували тільки більш ніж половину голосів, то остаточний результат може відрізнятися. Зокрема, є ймовірність, що Ердоган та Киличдароглу зустрінуться у другому турі.

Ердоган та Киличдароглу закликали своїх прихильників слідкувати за скриньками з бюлетенями та підрахунком голосів, аби уникнути махінацій.

Вибори президента Туреччини

Президентські вибори в Туреччині відбуваються на тлі економічної кризи та боротьби з наслідками руйнівних землетрусів, які забрали понад 44 тисячі життів та завдали колосальних збитків південним районам країни. Особливо наслідки стихії особливо похитнули рейтинги Ердогана, оскільки напередодні виборів за результатами опитувань він програвав своєму основному опоненту Киличдароглу на майже 6%.

Кемаль Киличдароглу став кандидатом у президенти від об'єднаної коаліції 6 опозиційних партій. Політик відомий тим, що завди був в опозиції до турецької влади. Киличдароглу обіцяє повернути в Туреччину демократію та провести курс на зближення з Євросоюзом та США. Однак у контексті війни в Україні і сам кандидат і його колеги по опозиції говорять про необхідність збереження уже наявної позиції. Експерти припускають, що Туреччина і далі буде свого роду "нейтральною" та виступати посередником між Україною та Росією, однак відтінок політики Киличдароглу у разі перемоги може бути проукраїнським. Зокрема про це свідчить те, що напередодні він звинуватив Росію у спробі втрутитися у вибори.

Сам же Ердоган пообіцяв, що готовий до мирної передачі влади у разу поразки. Проте поки що він є лідером у голосуванні.