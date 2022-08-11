Арестович заявив, що піде у президенти та назвав умову

Упродовж майже шести місяців Олексій Арестович то захоплював мільйони українців, то обурював їх. Тепер же він розповів про свої амбіції стати президентом України.

В інтерв'ю Дмитрові Гордону радник глави Офісу Президента розповів, чи не хоче він очолити державу. За словами Олексія Арестовича, відповідне бажання у нього є, але все залежатиме від рішення Володимира Зеленського.

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Рейтинг Арестовича – рейтинг чинного президента

Передовсім під час розмови Олексій Арестович спростував одну з чуток, які зараз поширюються. Він заперечив майбутнє заснування ним, а також іншим радником глави ОП Михайлом Подоляком партії. Але це не означає, що у нього відсутні амбіції стати президентом України.

Водночас Арестович дав чітке визначення своєму рейтингу. На його думку, він цілком і повністю є рейтингом чинного президента. І від Володимира Зеленського радник глави ОП наразі себе не відділяє. Він підкреслив, що ніколи не підводить людей, з якими продовжує співпрацю. Мовляв, розбіжності у думках не стануть причиною винесення у публічний простір міркувань, які можуть негативно вплинути на тих, з ким він у команді.

Свої слова він вирішив підтвердити кількамісячною паузою. За цей час, коли він не працював з Офісом Президента, Арестович не обмовився нічим поганим.

На рішення Арестовича вплине Зеленський

Радник глави ОП підкреслив, що наразі думок про президентство бути не може. Посаду цю обіймає Володимир Зеленський. Ба більше, він ще й верховний головнокомандувач під час воєнного стану. Але після завершення війни все може змінитись. Зокрема тоді, коли мовитиметься про наступні президентські перегони. Вони, нагадаємо, заплановані на весну 2024 року.

Якщо він (Володимир Зеленський – 24 канал) піде на другий термін, я не буду його "підрізати". А якщо ні, то потрібно буде думати,

– зазначив Арестович.

Олексій Арестович ствердно відповів, що братиме участь у президентських перегонах за умови, що Володимир Зеленський вирішить не подаватись на другий термін. Таким чином він підтвердив інформацію про те, що планує спробувати стати очільником держави через кілька років.

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