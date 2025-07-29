Російська СЗР заявила про "таємні вибори" президента України в Альпах: у ГУР відреагували
- Російська СЗР заявила про "таємну зустріч" українських керівників з представниками США і Британії в Альпах для обговорення заміни Зеленського.
- ГУР України відреагувало, назвавши заяви росіян брехнею, яка спрямована на посилення напруги в українському суспільстві та відволікання від теми війни.
Пропагандисти Кремля поширюють інформацію про те, що союзники України нібито готують заміну Зеленському. Так, Служба зовнішньої розвідки Росії заявила про таємну зустріч Єрмака, Буданова і Залужного із представниками США і Британії.
Окупанти запевняють, що це зібрання відбулася в Альпах і мало своєрідний формат "виборів президента України". У ГУР відреагували на черговий фейк росіян, передає 24 Канал.
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Як у ГУР прокоментували фейк росіян про "таємні вибори" в Альпах?
Склепана на коліні Євґєнія Наришкіна та брендована "службой внєшнєй развєдкі" держави-агресора Росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів,
– йдеться у заяві відомства.
Ворог у такий спосіб хоче послабити здатність українського суспільства чинити опір загарбникам.
Також противник активно транслює фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України.
Нагадаємо, що російський пропагандист Андрій Філатов з RT інсценував своє зникнення після нібито атаки українського FPV-дрона, щоб обдурити командувача ЗСУ Роберта Бровді.