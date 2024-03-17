Вибухові вибори: у Пермі пенсіонерка підірвала велику петарду у туалеті на виборчій дільниці
У Росії відбувалися так звані "вибори" президента. На одній з виборчих дільниць у Пермі пролунав вибух. Як з'ясувалося, у вбиральні пенсіонерка вирішила підірвати велику петарду.
Про це розповіли низка російських ЗМІ і телеграм-каналів. За наявною інформацією, петарду підірвала 64-річна пенсіонерка Олена у Будинку культури Солдатова на Комсомольському проспекті у Пермі.
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Перед вибухом спілкувалася телефоном
Як зазначають очевидці, перед вибухом пенсіонерка спілкувалася телефоном з кимось. Попередньо, вона могла спілкуватися з шахраями, які буцімто змусили її це зробити.Звернімо увагу! Ця ситуація може бути провокацією, влаштованої самими росіянами на місці. Одна з цілей – продемонструвати, що так звані "вибори" буцімто планують зірвати.
Відомо, що внаслідок вибуху жінка зазнала поранення правої руки. Спочатку їй надали всю необхідну допомогу. А після того госпіталізували до медичного закладу. Тим часом з виборчої дільниці всіх присутніх евакуювали.
До слова, інформацію про надзвичайну подію підтвердили у міністерстві територіальної безпеки регіону.
ЗМІ пишуть, що жінці вдалося пронести всередину будівлі велику петарду. Після чого вона її у вбиральні підірвала. Цікаво, що інші видання зауважили, що до Будинку культури вона йшла з пакетом. Його вміст охоронець перевірив, але нічого забороненого не побачив.
До слова, окремої уваги заслуговує дівчина, яка зняла відео, ймовірно, біля цієї виборчої дільниці. Вона не добирала слів і досить багато матюкалася, розповідаючи про приїзд поліції. У нашому телеграм-каналі можна побачити відео та послухати її бідкання.
Тим часом на виборах віддали голос за Кирила Буданова
- Джерела 24 Каналу розповіли, що у країні-агресорці продовжують віддавати свої голоси за главу ГУР МО Кирила Буданова. Його ім'я можна побачити на одному бланку з Владіміром Путіним, а також його так званими "опонентами".
- Власне, джерела 24 Каналу поділилися з нами ексклюзивним фото, зробленим у виборчій кабінці. На кадрі можна побачити, що у клітинку з Владіміром Путіним виразно вписали Кирила Буданова і поставили навпроти нього галочку.
- До слова, поруч з прізвищем глави ГУР МО можна побачити ще й напис "Артан". Це чергове нагадування для Кремля, що українські очі всюди. Тому ворогам слід бути максимально пильними. Причому не лише на окупованих територіях, а й у самій Росії.