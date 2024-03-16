Вийди з нами на зв'язок, – російські добровольці зробили Путіну несподівану пропозицію

Російські добровольці, які проводять операцію на території Росії, звернулися до Путіна. Зокрема вони попросили диктатора вийти з ними на зв'язок для серйозної розмови.

Легіон "Свобода Росії", Російський Добровольчий Корпус та Сибірський батальйон звернулись до Владіміра Путіна.

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Що пропонують бійці

Передусім добровольці зауважили, що вже кілька днів весь світ спостерігає, як російське місто Білгород, Білгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Однак місцева адміністрація перешкоджає евакуації цивільного населення.

У зв'язку з цим, виключно через твої амбіції, продовжують страждати і гинути мирні люди,

– сказали добровольці Путіну.

Тож вони закликали диктатора припинити цей "цирк" і подумати про долі "ні в чому не винних росіян", знову попросивши його дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій.

Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення неможливо, коли звучать сигнали повітряної тривоги,

– сказали бійці.

Російські добровольці назвали Путіна нелегітимним

У зверненні також мовилось, що російський диктатор давно втратив свою легітимність. Вони зауважили, що за нинішніх обставин зникла і видимість виборчого процесу.

Всім очевидно, що Росії потрібні негайні та докорінні зміни. У Росії давно назріла необхідність глибокої трансформації відносин влади з народом, відвертої розмови про нові справедливі суспільні правила. Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури та авторитаризму, ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність – виходь із нами на зв'язок зручним для тебе способом,

– заявили добровольці.

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