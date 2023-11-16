Річ у грошах: чого побоюється адміністрація Путіна після виборів

Путін досі не оголосив про свою участь у президентських виборах у Росії. Крім того, він заявив, що замінювати ЦВК штучним інтелектом у Росії не будуть.

Російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський розповів 24 Каналу, що Путін ще й зізнався в злочинах на попередніх виборах. Тим часом стало відомо про таємні угоди Путіна й олігарха Абрамовича.

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Злочини Путіна на попередніх виборах

Олевський зазначив, що Путін розповів про те, як відбувалось голосування на попередніх виборах. Зокрема, очільник Кремля сказав, що людей будуть переконувати, як треба мислити та голосувати. Населення Росії дуже добре піддається таким маніпуляціям, бо їх можна змусити кричати навіть "Слава Україні!".

У них у головах це прекрасно складається. Вони як діти інфантильні, їх можна змусити робити що завгодно. Те, що й робить Путін. Це пострадянська травма людей, у яких немає волі. Їх використовують як зомбі. Це вони збираються зробити й на виборах,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Щодо ЦВК Путін сказав, що ніхто більш душевно не ставиться до людей, ніж ЦВК. Тому замінювати його штучним інтелектом не будуть. Математично грамотний штучний інтелект може порахувати все не так, як треба Путіну. Зокрема, очевидно, що в адміністрації президента будуть малювати приблизно 80% явки та підтримки Путіна.

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Адміністрація переймається через гроші

За словами редактора The Insider, Путіну обов'язково знайдуть якогось "конкурента". Адміністрація президента дуже боїться, щоб Путін вважався легітимним після березня 2024 року. У Кремлі дуже переживають за заморожені російські гроші на Заході.

"Якщо на Заході вирішать, що існує інша влада, більш легітимна, наприклад, влада у вигнанні, то вони мають віддати ці приблизно 130 мільярдів доларів у розпорядження цих людей. Вона ж має негайно віддати їх Україні, на виплату репарацій та відновлення країни", – наголосив Олевський.

Цікаво також, яким є план Путіна щодо окупованих територій. Якщо в умовному Криму, Донецьку та Луганську ще можна провести поки вибори, то що робити з Запоріжжям і Херсонщиною. За російською конституцією ця територія належить їм, хоча росіянам можна показати й російський прапор у Вашингтоні, й вони повірять.

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