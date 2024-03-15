У перший день виборів: у Московські області з'явилися листівки з написом "Путіну скоро кінець"
Джерело:"Атеш"
У Росії стартували вже п'яті "вибори" Владіміра Путіна. У перший день так званого "волевиявлення" у Московській області Росії з'явились листівки проти російського президента.
Їх розклеїли активісти партизанського руху "Атеш", який створили українці та кримські татари на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Так звані вибори в Росії стартували сьогодні, 15 березня, та триватимуть до 17 березня.
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В "Атеш" пригадали, що "Путіну кінець"
Партизани у Красногородську Московської області розклеїли антипутінські листівки з написами:
- "ігноруй вибори";
- "вступав в "Атеш". Х**лу скоро кінець";
- "росгвардія, ми стежимо за вами".
Партизани закликали росіян не підтримувати чергові псевдовибори Владіміра Путіна.
Реальні вибори за режиму Путіна – неможливі. Ви повинні розуміти, що влада вже зробила вибір замість Вас! Результати вже давно відомі. Тільки Ви зможете це виправити!
– звернулись до мешканців Росії партизани.
Вони закликали росіян:
- не приходити на вибори;
- не допомагати пропагандистам створювати картинку для телевізора, адже майбутнє Росії – у руках її мешканців.
"Нам уже відомі імена, адреси проживання всіх, хто причетний до організації бутафорних виборів. Незабаром вони усі відповідатимуть за свої вчинки", – пояснили партизани.
Окрім того, у своїх листівках вони анонсували, що "Путіну скоро кінець".
Партизани звернулись до росіян у день виборів у Росії
У Росії почались вибори Путіна
- У Росії 15 – 17 березня почались чергові вибори Владіміра Путіна. До речі, Кремль влаштував їх не тільки в Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України.
- В українському МЗС закликали ігнорувати так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях. Адже країна-окупант порушує норми та принципи міжнародного права.
- Окрім того, так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях України незаконні та не мають правових наслідків.