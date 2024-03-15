Українців в окупації попередили про теракти під час "виборів": карта небезпечних місць

Українців на окупованих територіях закликають уникати місць проведення виборів. Російські загарбники планують теракти, під час яких можуть постраждати люди.

Рух спротиву "Жовта стрічка" попередив українців в окупації про можливі провокації росіян під час виборів.

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"Жовта стрічка" попередила про небезпеку під час виборів

Людей, які перебувають на ТОТ, закликали не підходити до "виборчих дільниць" з 15 до 17 березня та перебувати вдома.

За інформацією від активістів руху "Жовта Стрічка" з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України,

– попередили активісти.

Вони наголосили, що окупанти збираються звинуватити у своїх терактах українські війська.

Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори,

– закликає "Жовта стрічка".

Активісти також створили карту з місцями, які варто уникати під час проведення виборів.

Карта місць на ТОТ, яких варто уникати 15 – 17 березня:

До уникання виборів на ТОТ закликала і віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Звернення Мінреінтеграції

Посадовиця порадила всіляко уникати участі у псевдовиборах. Тим паче не вдаватися до колабораційної діяльності, не допомагати окупантами проводити фейкові вибори.

За словами Віцепрем'єрки на телеканалі Рада, потрібно зробити все, щоб виїхати. Вона зазначила, що жодні права, свободи, міжнародні правила і конвенції на тимчасово окупованих територіях не діють. Там немає будь-яких міжнародних організацій.

Тому якомога менше контакту з окупаційною владою і якомога швидше намагатися евакуюватися. Окупанти можуть обирати собі кого завгодно і що завгодно розповідати у своє виправдання. Головне – щоб українські громадяни всіляко уникали участі у цьому фарсі,

– сказала Ірина Верещук.

Верещук закликає українців в окупації намагатися виїхати з ТОТ. Зокрема, через пункт пропуску Колотилівка – Покровка, який працює щоденно.