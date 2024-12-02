Вибори до парламенту у Румунії: відомі результати екзитполу

1 грудня у Румунії проходили парламентські вибори. Попередньо, лідерство здобула партія соціал-демократів.

На виборах змагалися понад 10 тисяч кандидатів від 31 партії та альянсу, а також 19 організацій національних меншин. За даними опитування, лідирував ультраправий "Альянс за єдність румунів", а Соціал-демократична партія займала друге місце, передає 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Які результати екзитполу

За даними ЗМІ, явка на парламентських виборах перевищила 52 відсотки.

Екзитпол, проведений CURS до 21:00, показав, що Соціал-демократична партія (PSD) отримує 25 відсотків голосів, а ультраправий "Альянс за єдність румунів" (AUR) — 19 відсотків в обох палатах парламенту.

На третьому місці – ліберальний "Союз збереження Румунії" (USR) з 15 відсотками голосів. Майже стільки ж набирає "Національна ліберальна партія" (PNL).

По 5% отримують "SOS Румунія", "Партії молодих людей" (POT) та консервативний "Демократичний союзу угорців Румунії" (UDMR).

Водночас цей екзитпол не враховує голоси діаспори. За результатами 5 відсотків протоколів, у діаспорі перемагає USR. Результати поштового голосування показують, що в Сенаті USR і PSD мають однаковий відсоток – 30,77. У Палаті депутатів на першому місці PSD, а за нею USR.

Якщо жодна із партій не набере більшість місць, потрібно буде створювати коаліцію. Та партія, яка отримає найбільше голосів, ймовірно, висуватиме кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, що 8 грудня відбудеться другий тур президентських виборів у Румунії. У ньому змагатиметься лідерка USR Елена Ласконі проти ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, якого вважають проросійським політиком.