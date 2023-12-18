Вучич оголосив про перемогу своєї партії на виборах у Сербії: опозиція заявляє про фальсифікацію
Джерело:Reuters
Президент Сербії оголосив про перемогу правлячої партії на дострокових парламентських виборах. Сербська прогресивна партія перебуває при владі із 2012 року. Втім, опозиція заявила про фальсифікацію голосування.
Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори. Попередні загальні вибори в Сербії відбулись у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту планувалися у 2026 році.
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Звинувачення у порушенні
За підрахунком голосів на окремих виборчих дільницях, соціологічні дослідницькі компанії Ipsos і CeSID передбачали, що SNS отримає 46,2% голосів, а друге місце посяде опозиційна лівоцентристська "Сербія проти насильства" з 23,2% голосу.
Це абсолютна перемога, і вона робить мене щасливим,
– заявив Вучич.
"Сербія проти насильства" звинуватила правлячу партію у фальсифікації виборів. Вона планує подати скаргу до державної виборчої комісії.
Зв'язки Сербії з Росією
- Белград засудив російську війну, але не підтримав санкції проти Росії. Вучич зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб послабити тиск Заходу, який вимагає приєднатися до санкцій проти Москви. Але водночас президент Сербії обіцяв російському диктатору Путіну, що не приєднається до санкцій, і цим представив свою країну як непохитного союзника Кремля.
- Втім, водночас Сербія підписала угоду з Азербайджаном про збільшення постачання природного газу у 2024 році в Азербайджану, аби відмовитися від російського. Заплановано закупити 400 мільйонів кубометрів блакитного палива. Останнім часом ця країна перебувала під тиском ЄС, який вимагав узгодити свою зовнішню політику з блоком та накласти санкції на Росію.
- 10 грудня стало відомо, що Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу. Побудований трубопровід має протяжність 170 кілометрів. Він простягається між сербським містом Ніш та столицею Болгарії – Софією.