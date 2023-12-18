Вучич оголосив про перемогу своєї партії на виборах у Сербії: опозиція заявляє про фальсифікацію

Президент Сербії оголосив про перемогу правлячої партії на дострокових парламентських виборах. Сербська прогресивна партія перебуває при владі із 2012 року. Втім, опозиція заявила про фальсифікацію голосування.

Президент Сербії Александар Вучич 1 листопада розпустив парламент і призначив на 17 грудня 2023 року дострокові парламентські та місцеві вибори. Попередні загальні вибори в Сербії відбулись у квітні 2022 року, наступні за графіком вибори до парламенту планувалися у 2026 році.

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Звинувачення у порушенні

За підрахунком голосів на окремих виборчих дільницях, соціологічні дослідницькі компанії Ipsos і CeSID передбачали, що SNS отримає 46,2% голосів, а друге місце посяде опозиційна лівоцентристська "Сербія проти насильства" з 23,2% голосу.

Це абсолютна перемога, і вона робить мене щасливим,

– заявив Вучич.

"Сербія проти насильства" звинуватила правлячу партію у фальсифікації виборів. Вона планує подати скаргу до державної виборчої комісії.

Зв'язки Сербії з Росією