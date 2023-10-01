На виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD: чим це загрожує Україні
Джерело:Статистичне управління Словаччини
Напередодні, 30 вересня словаки голосували на дострокових парламентських виборах. Перемогла партія колишнього прем'єра Роберт Фіцо, який має проросійські погляди.
Майже всі бюлетені вже обробили. За результатами голосування лідирує партія Роберта Фіцо.
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На виборах у Словаччині перемагає проросійський політик
За результатами екзитполів TV Markiza і RTVS лідирувала проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка. Втім, уже незабаром ЗМІ повідомили, що перемагає політсила проросійського експрем'єра Роберта Фіцо.
За даними Статистичного управління Словаччини, станом на 08:50 1 жовтня, Smer набрала 22,94 % голосів. "Прогресивна Словаччина" – на другому місці, 17,96 %. Третє зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 14,7 %.
Aktuality.sk зазначає, що вже оброблено 99,8% протоколів.
Чим небезпечна перемога Фіцо
- Перш за все, варто нагадати, що експрем'єр Роберт Фіцо покинув посаду у 2018-му внаслідок масових протестів після вбивства журналіста-розслідувача. Цей політик він має проросійські погляди.
- Фіцо пообіцяв припинити підтримку України. Він виступає проти членства нашої держави в НАТО. Також заявив, що у разі перемоги продовжить заборону щодо українського зерна.
- "Я не хочу постачати Україні смертоносну зброю лише заради гарного іміджу серед західних країн", – цинічно заявив Фіцо в інтерв'ю у квітні.
- У коментарі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко зазначив, що багато хто називає експрем'єра "другим Віктором Орбаном". Він справді може повернутися до влади. Однак, найімовірніше, у Словаччині буде коаліційний уряд.