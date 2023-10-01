На виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer-SD: чим це загрожує Україні

Напередодні, 30 вересня словаки голосували на дострокових парламентських виборах. Перемогла партія колишнього прем'єра Роберт Фіцо, який має проросійські погляди.

Майже всі бюлетені вже обробили. За результатами голосування лідирує партія Роберта Фіцо.

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На виборах у Словаччині перемагає проросійський політик

За результатами екзитполів TV Markiza і RTVS лідирувала проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" Міхала Шимечка. Втім, уже незабаром ЗМІ повідомили, що перемагає політсила проросійського експрем'єра Роберта Фіцо.

За даними Статистичного управління Словаччини, станом на 08:50 1 жовтня, Smer набрала 22,94 % голосів. "Прогресивна Словаччина" – на другому місці, 17,96 %. Третє зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 14,7 %.

Aktuality.sk зазначає, що вже оброблено 99,8% протоколів.

Результати виборів станом на 08:50 / Скриншот 24 Каналу

Чим небезпечна перемога Фіцо