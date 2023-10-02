Можлива друга "Угорщина": що означають заяви антиукраїнського переможця виборів у Словаччині
У Словаччині на дострокових виборах до парламенту перемогла проросійська партія Smer-SD. Її лідер Роберт Фіцо заявив, що зробить усе можливе, аби "мирні переговори" між Україною та Росією почалися "якомога швидше". Та результат виборів у Словаччині – трохи тривожний сигнал, враховуючи заяви Фіцо та його партії.
Про це 24 Каналу заявив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що раніше лідер Smer-SD заявляв про те, що він припинить військову допомогу Україні та не допустить українську державу до членства в НАТО.
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Також були інші заяви, які можна назвати антиукраїнськими. Також багато лідер Smer-SD говорив щодо ЄС та США.
Ми можемо отримати другу "Угорщину" під нашим кордоном, яка може нам ставити ті чи інші палиці в колеса. Є сподівання, що цього не буде,
– сказав Желіховський.
Принаймні, на це сподіваються українські та європейські високопосадовці. Однак Україна має бут готовою, що певні рішення на національному рівні ЄС ухвалюватимуть значно складніше, аніж це було раніше. Мовиться, зокрема, про допомогу українській державі. Однак у Словаччині поки що не сформували уряд.
"Тобто, не можемо однозначно говорити, що ця країна стала недружньо налаштованою до України", – зазначив експерт-міжнародник.
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Вибори в Словаччині: яка позиція переможця
- У Словаччині 30 вересня пройшли дострокові вибори до парламенту. У волевиявленні брали участь 25 партій. Партія Smer-SD, яку очолює Роберт Фіцо, набрала 23,3% голосів.
- Фіцо заявляв, що виступає проти членства України в НАТО. Також він за те, аби призупинити військову допомогу Україні. Окрім того, лідер проросійської партії обіцяв продовжити заборону на агроімпорт з України.
- До слова, Роберт Фіцо – колишній прем'єр Словаччини. Він поширював наративи Кремля. А також брехав про те, що війну на Сході України у 2014 році почали буцімто "українські фашисти", а не Росія.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ще зарано говорити, як результати виборів вплинуть на підтримку Словаччиною української держави. Кулеба додав, що варто дочекатися формування коаліції.