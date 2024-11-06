"Привів Трампа в Білий дім": дехто з демократів звинуватив Байдена в провалі Гарріс

Програш Демократичної партії США на виборах спричинився до нової хвилі критики Джо Байдена. Дехто з партійців покладає на чинного президента провину в тому, що Камала Гарріс програла.

24 Канал з посиланням на CNN повідомляє про те, що в Демократичній партії незадоволені рішенням Байдена балотуватися на другий термін. Американські політологи говорять: наразі не ясно, що робитиме Байден до кінця свого терміну. Він може ще значно допомогти Україні, і це в його інтересах – інакше його запам'ятають як слабкого президента.

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Чому демократи звинувачують Байдена в програші Гарріс

У партії вважають, що Байден пізно відмовився балотуватися, поступившись віцепрезидентці. Він не дав Гарріс розвернутися вповні, тому її кампанія була сильно урізана.

Спринтерський забіг Гарріс, який тривав кілька місяців, став "кампанією Байдена, а Гарріс стояла в перших рядах списку. Це була кампанія Байдена з новими плакатами",

– наводять журналісти слова високопоставленого представника кампанії Гарріс.

До того ж не було часу знайти якогось сильнішого кандидата, якого б можна було протиставити Трампові.

І, звісно, вважають, що Байден даремно пішов на другий термін. Демократи розчаровані його рішенням вступити в перегони, тож пригадують його обіцянки не залишатися в кріслі більше, ніж на чотири роки. Відхід Байдена відкрив би дорогу іншим кандидатам, обраних під час серйозних змагань. Ці люди мали би вдосталь часу, щоб підготуватися. Натомість сукупність усіх цих факторів зробила повернення Трампа в Білий дім неминучим.



"Байден візьме на себе велику провину за це. І, чесно кажучи, так і має бути", – підсумував неназваний чиновник.