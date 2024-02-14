І в НАТО, і в США стурбовані риторикою Трампа: чи боятись Україні його перемоги на виборах

Дональд Трамп відзначився черговою скандальною заявою. Цього разу він заявив буцімто може заохотити росіян атакувати будь-кого із союзників НАТО. Така передвиборча риторика експрезидента США викликає занепокоєння і в Альянсі, і у самих Штатах.

Ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко зауважив 24 Каналу, що Трамп має своє бачення і воно дещо радикалізоване – біле і чорне. А остання заява експрезидента про НАТО викликала обурення у багатьох країнах.

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"Я все ж таки впевнений, що зараз це просто його передвиборча риторика. Вона зменшиться, коли людина потрапить в Овальний кабінет і зрозуміє, що не все так просто, і є багато інтересів. Зокрема, Сполучені Штати та їхня економіка і є такою потужною, тому що існує на основі безпеки по всьому світу. Якщо безпеки немає – навіть така потужна країна як Сполучені Штати, наодинці не впорається", – зазначив Пристайко.

Чи боятися Україні можливого президентства Трампа

Трамп відзначився певною радикальністю у своїх діях під час своєї каденції. Наприклад, очоливши США, одразу ухвалив рішення, на яке не міг наважитися попередній лідер США Барак Обама. Крім того, він таки ухвалив критично важливі постачання Україні Javelin і Stinger, які ми використали пізніше – під час оборони Київщини.

Під час президентства Трамп набрав до себе у команду генералів, які мали безпосередній військовий досвід і давали йому поради. Якщо він цього разу зробить так само та спиратиметься на професіоналів, які розуміють важливість підтримки України, то, як переконаний Пристайко, – все буде нормально.

"У нас є підтримка обох партій. Не треба ділити і не треба намагатися знайти слабкі сторони демократів і республіканців. Вони всі наші партнери", – підсумував ексочільник МЗС України.

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