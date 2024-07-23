Білий дім її ховав: чи готові американці голосувати за Камалу Гарріс

Віцепрезидентка США Гарріс готується балотуватися на посаду президента США замість Байдена. На основі середніх даних опитувань від Decision Desk HQ (DDHQ) і The Hill у парі Трамп – Гарріс перший випереджає на приблизно 2 процентних пункти – із 47% проти 45%. Це майже такі ж показники, як у парі з Байденом – 46% до 43,5%. Однак цифри можуть суттєво змінитися.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн озвучив думку 24 Каналу, що рейтинги кандидата в президенти Дональда Трампа не будуть рости, а от в Камали Гарріс, яка може замінити в передвиборчих перегонах Джо Байдена, є всі шанси, аби це сталося вже найближчим часом.

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Американська публіка вивчатиме Гарріс

На думку Епштейна, значна частка американського населення має негативне ставлення до Трампа і вже знає його персону. А от кандидатка в президенти Камала Гарріс не була надто публічною фігурою на політичній арені США, тому до виборів, за ці 2 – 4 місяці виборці будуть вивчати її персону.

"Для Камали Гарріс сьогодні ці цифри – це "підлога", а не "стеля". А для Трампа – "стеля". Якщо в нього такі цифри навіть після того, як хтось намагався його вбити, це означає, що вони не будуть збільшуватись. Камалу, не дивлячись на те, що вона віцепрезидентка, більшість американців не дуже добре знає. Білий дім її ховав останні декілька років, думаю, зараз про це там жалкують", – озвучив Епштейн.

Експерт вважає, що у Гарріс буде можливість, щоб її рейтинги надалі рухались вверх.

Коли я кажу, що в Трампа 60% шансів перемогти на виборах, то передбачаю, що цифри можуть змінитися, якщо в наступні декілька тижнів Камала вдало виступатиме. Люди будуть про неї дізнаватися більше, вона почне їм подобатись. Тоді рейтинги можуть значно змінитися. От чому Байден пішов, бо ті цифри для нього теж була вже "стеля",

– зауважив Епштейн.