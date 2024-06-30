Чи вийде Байден з президентських перегонів та хто може його замінити: в CNN пояснили

Після дебатів Трампа і Байдена Демократична партія США почала думати про заміну кандидата на майбутніх виборах. Водночас нинішній президент США отримав підтримку майже всіх делегатів партії.

Кандидата у президенти від демократів офіційно оберуть у серпні на національному з'їзді Демократичної партії США. Наразі сам Байден не заявляв, що розглядає можливість відставки.

Читайте також Трамп бреше крізь зуби заради власної вигоди, – Обама заступився за Байдена після дебатів

Чи може Байден вийти з перегонів

Джо Байден вже є ймовірним кандидатом від демократів з переважною більшістю виборців на праймеріз. Згідно з правилами національного комітету Демократичної партії, делегати зобов'язані підтримати переможця.

Праймеріз – тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Сенс передвиборів "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат, як правило, близький.

Варто зазначити, що під час праймеріз Байден зіткнувся з незначною опозицією.

Основна опозиція Байдена походить не від якогось кандидата, а від більш загальної внутрішньопартійної тривоги щодо його віку та обурення прогресивістів підтримкою адміністрації Ізраїлю під час його багатомісячної війни проти ХАМАС у Газі,

– йдеться у матеріалі.

Нинішній президент США чи інший член партії не має офіційного механізму вибору свого наступника, а це означає, що демократам доведеться обирати його на відкритому з'їзді.

Хто може замінити Байдена

За словами журналістів, віце-президентка Камала Гарріс була б головним претендентом на місце у виборчому бюлетені за такого сценарію. Але будуть й інші потенційні кандидати, які раніше стверджували, що можуть провести більш ефективну кампанію проти колишнього президента Дональда Трампа.

Гарріс, як і будь-якому іншому кандидату, доведеться заручитися підтримкою більшості однопартійців.

Наразі головне питання – чи кине хтось виклик Гарріс. Водночас є ймовірність, що рішення про заміну Байдена може призвести до розколу і неприємностей. Делегати повинні будуть вирішити, кого обрати, в серії голосувань після лобіювання.