Сам Трамп їй допомагає: як Гарріс вдається наростити підтримку в США

Камала Гарріс потужно увійшла у виборчі перегони США, фактично одразу випередивши Дональда Трампа у підтримці американців. Вона змогла знайти підхід до широкого кола авдиторії.

Хоч Гарріс лише кілька днів тому офіційно стала кандидаткою у президенти від Демократичної партії. Чим зумовлений її високий рейтинг, у розмові з 24 Каналом пояснив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Потужний початок виборчої кампанії

Свіже опитування CBS News показує, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа у народній підтримці. Представниця Демократичної партії набрала 50% голосів проти 49% в експрезидента США.

Хоч це та інші опитування важливі, втім вони не зовсім відображають реальну картину.

У США виборі не прямі. Там не виходять люди і не голосують за кандидата, а потім він перемагає. Якби це було так, то ще у 2016 році перемогла б Гілларі Клінтон, яка набрала на кілька мільйонів більше голосів, ніж Дональд Трамп. Система у них працює так, що "все або нічого",

– зауважив Максим Несвітайлов.

Як у США обирають президента Вибори президента проводяться кожні чотири роки у листопаді. Громадяни голосують за "електорів" – представників, які потім голосуватимуть за президента в так званій Колегії виборців. Важливо: люди голосують не безпосередньо за кандидата в президенти, а за електора, який зобов'язаний віддати свій голос за обраного кандидата.

Отже, колегія виборців складається з 538 електоральних голосів, що представляють усі штати і округ Колумбія. У більшості штатів (крім Мена і Небраски) діє принцип "переможець забирає все". Це означає, що кандидат, який набирає більшість голосів у штаті, отримує всі електоральні голоси цього штату. Кількість голосів кожного штату залежить від його населення.

Щоб стати президентом, кандидат повинен набрати більшість електоральних голосів – щонайменше 270.

Електори формально збираються в грудні після загальних виборів, щоб проголосувати за президента і віцепрезидента.

Важливими зараз є ті штати, які коливаються. Там Калама Гарріс показує хороший результат. Так, з семи штатів, які коливаються, у п'яти – Гарріс лідирує.

Телевізійні опитування є мало репрезентативними, але все ж можна сказати, що Гарріс дуже потужно розпочала свою кампанію. Просто колосальною є різниця між тим, якою кампанія Камали є яскравою на тлі того, що робив Джо Байден. Енергія, різноманіття та велике залучення не лише традиційного Голлівуду, але й селебриті з Тік Току. Вона робить хороший крок, не в останню чергу й тому, що Дональд Трамп їй допомагає,

– зауважив політолог.

Несвітайлов пояснив, що Трамп не стратег і не переформатував свою кампанію, коли у перегони увійшла Камала Гарріс. Він безпричинно ображає її, зокрема назвав свою конкурентку "тупою". Спілкуючись з темношкірими журналістами, Трамп й узагалі заявив, що Гарріс є не темношкірою, а індійкою.

Крім того, невдалим був вибір Трампа щодо свого віцепрезидента – Джей Ді Венса. Він нібито мав підсилити кампанію Трампа, але зрештою більше тягне його донизу.

Нове обличчя для американців

Цікаво, що хоч Камала Гарріс є віцепрезиденткою при чинному президенті США, про її діяльність було відомо небагато. Білий дім тримав її "у тіні", але не можна сказати, що зараз це не грає їй на руку.

Це, мабуть, грає їй на користь, бо вона зараз ніби є новим обличчям. Якраз це працює на нову авдиторію. За минулий місяць вона зібрала вдвічі більше грошей, ніж Трамп, ще й зважаючи, що це місяць, коли на нього вчинили замах. Третина з тих, хто робив пожертви, – це якраз ті, хто взагалі вперше робив пожертви,

– наголосив експерт-міжнародник.

Майже дві третини з пожертв були нижчими, ніж 200 доларів. Це показує масову підтримку Камали Гарріс, якої не було у Байдена і якої зараз немає у Трампа.

"Безумовно, республіканці проголосують за нього, "ядерний" електорат – також. Так само як і демократи проголосують за Гарріс. Але боротьбу, що ведеться за електорат, який сумнівається, поки що виграє Гарріс", – підкреслив Несвітайлов.

Камала Гарріс веде діалог з широкою авдиторією, намагається бути "своєю" для якомога більшої кількості людей. Загалом це свідчить про її гнучкість, якої, знову ж, немає у Трампа.