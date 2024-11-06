Республіканці сумніваються у лідерстві Джонсона після його переобрання

Майк Джонсон переобрався до Палати представників, але його подальша роль на чолі республіканської партії залишається невизначеною. Перемога не гарантує йому стабільну позицію у Конгресі.

Майк Джонсон здобув перемогу на виборах у 4-му округу Луїзіани, що дозволяє йому продовжити працювати в Конгресі ще один термін. Однак його лідерство в Республіканській партії залишається під питанням. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на The Hill.

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Що відомо про перемогу Джонсона

Джонсон виграв, обігнавши опонента Джошуа Моротта, який представляв більш радикальні погляди, зокрема закликав до скасування Департаменту освіти та відмови від зовнішньої допомоги.

Це була перша перемога Джонсона з моменту його обрання спікером Палати представників. Він отримав цю посаду після історичного усунення Кевіна Маккарті, що дозволило йому стати на чолі партії, хоча й було несподіваним для багатьох. Однак навіть після цієї перемоги його майбутнє на посаді спікера залишається невизначеним.

Зверніть увагу! Джонсон заявив, що хоче продовжувати виконувати обов’язки спікера, якщо республіканці збережуть більшість, але не уточнив своїх планів у разі втрати цієї більшості.

Він може натрапити на труднощі, навіть якщо республіканці залишаться на чолі, оскільки деякі законодавці вже висловили сумніви щодо його здатності зберегти цю позицію.

До цього спікер Палати представників США Майк Джонсон також заявляв, що "втратив апетит" до подальшого фінансування України та сподівався, що це не буде потрібно.

Сьогодні стало відомо, що Трамп набрав 279 голосів виборників, що гарантує його перемогу на виборах, хоча підрахунок ще триває. Республіканці здобули більшість у Сенаті США та, ймовірно, в Палаті представників.