Розв'яже руки Путіну та знищить НАТО: The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу

Журнал The Economist назвав Дональда Трампа – найбільшою загрозою світу. Ймовірна перемога Трампа на виборах у США у 2024 році запустить незворотні процеси у США та світі, від яких може постраждати й Україна.

У The Economist опублікували прогноз на 2024 рік, який починається зі слів "над світом нависла тінь". Обкладинку прикрасила фотографія, на якій тінь від обличчя Трампа накриває Землю. Видання зауважує, що за увесь час жодна людина не затьмарювала аналіз The Economist так сильно, як Трамп затьмарює 2024 рік. Ймовірну перемогу Трампа на виборах у США журнал порівнює з підкиданням монети.

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Помилка Байдена чи Трампа може визначити результат президентських перегонів

Як пише видання, Трамп лідирує на республіканських праймеріз. За даними кількох опитувань, він випереджає Джо Байдена в штатах, що "коливаються".

В одному з опитувань, проведеному на замовлення газети New York Times, 59% виборців довіряють Трампу в питаннях економіки порівняно з 37%, які довіряють Байдену.

Принаймні, на праймеріз цивільні позови та кримінальні переслідування тільки зміцнили позиції Трампа.

У найближчі 12 місяців помилка будь-якого з кандидатів може визначити результат перегонів і тим самим перевернути світ,

– йдеться у публікації.

Журнал пише, що саме зараз небезпечний момент для того, щоб така людина, як Трамп, знову "стукала у двері Овального кабінету". У статті мовиться, що демократія "у себе вдома перебуває в біді".

The Economist наголошує, що Америка стикається зі зростаючою ворожістю за кордоном: їй протистоять Росія в Україні, Іран і його союзники на Близькому Сході, Китай через Тайванську протоку і в Південнокитайському морі.

Ці три країни тісно координують свої зусилля і поділяють бачення нового міжнародного порядку, в якому сила має рацію, а автократи захищені,

– мовиться у статті.

The Economist пише, що, оскільки другий термін Трампа планували місяцями, він, ймовірно, буде більш організованим.

"Трамп не буде обмежений у своїх прагненнях до відплати, економічного протекціонізму й театрально екстравагантних угод. Не дивно, що перспектива другого терміну Трампа приводить у відчай світові парламенти й зали засідань. Але відчай – це не план. Настав час навести лад у занепокоєнні", – зазначає видання.

Трамп становить найбільшу загрозу для США

Водночас у The Economist вважають, що найбільшу загрозу Трамп становить для США. Переслідуючи своїх ворогів, Трамп вестиме війну з будь-яким інститутом, який стане на його шляху, включно із судами та Міністерством юстиції.

"Однак перемога Трампа наступного року матиме глибокі наслідки й за кордоном. Китай та його друзі тішитимуться з того, що американська демократія не працює. Якщо Трамп зневажає процесуальні та громадянські права у США, то його дипломати не зможуть проголосити їх за кордоном. Глобальний Південь отримає підтвердження своїм підозрам у тому, що американські заклики чинити правильно насправді є лише вправою в лицемірстві. Америка стала б просто ще однією великою силою", – мовиться у публікації.

Протекціоністські переконання Трампа також будуть розв'язані. У перший термін його правління економіка процвітала, незважаючи на введені ним тарифи для Китаю.

Його плани на другий термін будуть більш руйнівними. Він і його помічники розглядають можливість введення загальних 10%-х податків на імпорт, що більш ніж утричі перевищує нинішній рівень.

Навіть якщо Сенат приборкає його, протекціонізм, виправдовуваний експансивним поглядом на національну безпеку, призведе до зростання цін для американців.

Журнал зазначає, що Америка має дефіцит бюджету в таких масштабах, які спостерігалися тільки під час війни, і вартість обслуговування боргів вища. Зниження податків сприятиме інфляції, а не зростанню.

Закордонний вектор Трампа

За кордоном перший термін Трампа виявився кращим, ніж очікувалося. Його адміністрація надала зброю Україні, домоглася укладення мирної угоди між Ізраїлем, ОАЕ і Бахрейном, а також "налякала" європейські країни, змусивши їх збільшити витрати на оборону.

Політика Америки щодо Китаю стала більш войовничою. Водночас The Economist називає і певні переваги, які може дати другий термін Трампа.

Його байдужість Трампа до прав людини може зробити уряд Саудівської Аравії більш поступливим після закінчення війни в Газі та зміцнити відносини з урядом Нарендри Моді в Індії,

– мовиться у статті.

Але другий термін буде іншим, тому що світ змінився. Зокрема, прагнення Трампа до угод і його уявлення про інтереси Америки не обмежені реальністю і не спираються на цінності.

Трамп вважає, що для Америки витрачати кров і ресурси в Європі – це погана угода. Тому він погрожує закінчити війну в Україні за один день і зруйнувати НАТО, можливо, відмовившись від зобов'язання Америки розглядати напад на одну країну як напад на всі.

На Близькому Сході Трамп, найімовірніше, беззастережно підтримуватиме Ізраїль. В Азії він може бути готовий піти на угоду з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб відмовитися від Тайваню, оскільки не розуміє, навіщо Америці вступати у війну з ядерною наддержавою заради крихітного острова.

Але знаючи, що Америка залишить Європу, у Путіна буде стимул продовжувати війну проти України та прибирати до рук колишні радянські країни, такі як Молдова або країни Балтії.

Без американського тиску Ізраїль навряд чи зможе домогтися внутрішнього консенсусу щодо мирних переговорів із палестинцями. Розраховуючи, що Трамп не підтримає своїх союзників, Японія і Південна Корея можуть отримати ядерну зброю.

Стверджуючи, що Америка не несе жодної глобальної відповідальності за боротьбу зі зміною клімату, Трамп тим самим зводить нанівець зусилля з його уповільнення.

До того ж його оточують "яструби" з Китаю, які вважають, що конфронтація – це єдиний спосіб зберегти американське панування. Опинившись між президентом, який укладає угоди, і його паліями війни, Китай може легко прорахуватися в питанні про Тайвань, що призведе до катастрофічних наслідків.

Вибори, які мають значення

Другий термін Трампа стане переломним у тому сенсі, в якому не став таким перший. Перемога підтвердила б його найбільш руйнівні уявлення про владу.

Його плани зустрінуть менший опір. А оскільки Америка проголосувала за нього, знаючи про найгірше, її моральний авторитет впаде.

Вибори вирішуватимуться десятками тисяч виборців усього в кількох штатах. У 2024 році від їхніх бюлетенів залежатиме доля світу.