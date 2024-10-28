Напруження зростає: хто більше нервує перед виборами у США

Вже 5 листопада в Сполучених Штатах розпочнуться вибори президента. Напруження в країні зростає з кожним днем. Попри те, що Дональд Трамп часто виходить з дивними заявами, його підтримує майже половина виборців.

Через це демократи та їх виборці сильно нервують. Про це 24 Каналу розповів громадський та політичний діяч із США Юрій Рашкін, зауваживши, що Трамп та його команда дуже впевнені в собі.

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Хто більше нервує перед виборами у США

Громадський і політичний діяч із США розповів, що в США через вибори нервують самі американці. Незважаючи на те, що як тільки Трамп підходить до мікрофона і говорить несумісні та дивні речі, половина виборців його підтримують.

На його думку, демократи вірять у Камалу Гарріс, але через підтримку Трампа дуже переживають. Він додав, що Гарріс повинна виграти, щоб також побороти расизм.

Я маю надію, що виграє Гарріс. Мені дає надію на це її ентузіазм,

– зауважив Рашкін.

Тим часом республіканці дуже впевнені в собі, мають відчуття, що все йде за їхнім планом. Трамп впевнений у своїй перемозі.

Цікаво! Вперше за 36 років The Washington Post не підтримала жодного з кандидатів у президенти США. У колонці, опублікованій у п'ятницю, видавець і генеральний директор описав це рішення як повернення до витоків газети, яка відмовилася від підтримки.

Громадський і політичний діяч із США розповів, що лідер республіканців зараз активно здійснює передвиборчі мітинги, його підтримує його команда. Натомість у 2016 році останні дні перед виборами він їздив по країні зовсім один і всі підтримували Хілларі Клінтон. Потім в один момент Трамп виграв.

Ось це "раз і виграв" дуже всіх напружує, адже ставки дуже великі. Трампу потрібно програти,

– зазначив Рашкін.

Однак він також додав, що республіканці не довіряють виборам, буцімто "хто знає, що там відбувається" та мають традицію йти голосувати за свого лідера саме в день виборів. Демократи ж голосують заздалегідь. Це повинно зіграти проти Трампа.