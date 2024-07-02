Не зможе повністю відмовитись: як у разі виграшу Трампа може змінитися підтримка України

Дональд Трамп з початку війни, яку розв'язала Росія проти України, робив різкі заяви щодо допомоги нашій державі. Тому у разі його перемоги на президентських виборах, Україна має бути готова до перегляду формату військової допомоги з боку США.

У випадку обрання Трампа президентом Сполучених Штатів, Європа може збільшити обсяг підтримки України. Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що Києву потрібно перестрахувати ризики.

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Україна має бути сильнішою

В цьому сенсі Україні необхідна швидка інтеграція до Європейського Союзу та зближення з європейськими членами НАТО.

Водночас найгіршим сценарієм поведінки може бути спроба знову "сподобатись" Трампу,

– наголосив Рибачук.

Для того, щоб вибудувати стосунки з Трампом, Україні, на його думку, потрібно бути набагато сильнішою на момент імовірної зміни влади у Європі.

Якщо ми для Трампа будемо однією частиною європейського політикуму, європейських членів НАТО, якщо матимемо чинні угоди та будемо значно сильніше у військовому плані, тоді працюватиме "формула Трампа",

– пояснив він.

Раніше він наголошував на тому, що у разі свого повернення до Білого дому, надаватиме допомогу Україні, якщо Європейський Союз виділятиме щонайменше половину від її загального обсягу.

Трамп не зможе повністю відмовитись від підтримки України. Всі розмови про те, що він буцімто посадить за один стіл Зеленського та Путіна – треба ігнорувати, тому що це передвиборча риторика,

– впевнений Олег Рибачук.

Наразі Україна має також економічні виклики. Зокрема маємо реструктурувати зовнішній борг приватним інвесторам.

Нам потрібно здобувати довіру інвесторів, адже якщо той самий Трамп та наші опоненти, зокрема, в Європі, побачать, що приватні інвестори не хочуть реструктуризувати наш борг, не вірять в спроможність України його обслуговувати, це буде дуже поганим сигналом, – резюмував він.

Нагадаємо, що НАТО вже готується до можливого повернення до влади Трампа та до його можливих кроків щодо зменшення допомоги Україні. Зокрема буде створене нове командування в Німеччині, яке координуватиме надання військової техніки ЗСУ та підготовку українських військ.