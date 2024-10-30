Путін буде розчарований: яке "але" для Росії може зробити Трамп у випадку перемоги на виборах

Заяви Дональда Трампа щодо війни Росії проти України спрямовані лише на його виборців, тому українцям не варто за це перейматись. Водночас його дії передбачити важко, але вони будуть точно неоднозначні.

Лідер республіканців може відкрито протистояти Китаю та зняти обмеження на експорт гази та нафти, що ускладнить життя Росії. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що зараз Трамп не перешкоджає чинному президенту США діяти рішуче.

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Як діятиме Трамп у разі перемоги на виборах

На думку політолога, якщо на президентських виборах у США переможе Камала Гарріс, політика США щодо України не зміниться. Якщо ж виграє Трамп – можуть бути різні варіанти.

Усі заяви щодо війни в Україні від лідера республіканців – це його передвиборча кампанія, спрямована лише на його виборців.

Ми не повинні слухати, що Гарріс та Трамп говорять про Україну своїм виборцям, бо у них своя логіка. Ми не знаємо, що насправді буде робити Трамп,

– зазначив Загородній.

Єдине, за його словами, що можна передбачити в майбутній політиці Трампа це те, що він зніме усі обмеження на експорт нафти та газу США та Канади, які наклав Джо Байден, через що зараз світ змушений купувати продукцію в Ірані та Росії. Крім того, Трамп буде "довбати" економіку Китаю, а саме збільшить мита та оголосить торговельну війну.

Цікаво! Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн висловив думку про те, що, ймовірно, команда Трампа поки що не має плану дій щодо України. Зараз в Республіканській партії йде своєрідна війна, більшість впливових людей там мають проросійські погляди.

"Це основний блок, який веде деконструкцію чинного міжнародного права. Все інше (заяви Трампа – 24 Канал) не має стосунку до реальності та може бути вирвано з контексту. Нехай Байден говорить, що Путін – вбивця. І що? Це Трамп не дає Байдену дати дозвіл бити по території Росії чи хто? Трамп заважає Байдену фінансувати оборону України як слід?", – наголосив політолог.

Загородній підсумував, що варто дивитись на дії кандидатів. Він припустив, що США, ймовірно, намагаються здійснити перебудову та вибачити росіянам. Як підтвердження тому, Дар'я Навальна працює у передвиборчому штабі Гарріс у Пенсильванії.

До слова, Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливе скорочення Трампом підтримки України, заявивши, що не чув такого. Він наголосив на ризиках зміни політики США та висловив сподівання щодо підтримки Конгресу.