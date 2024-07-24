Трамп повідомив, що готовий до дебатів із Гарріс: коли вони можуть відбутися
Джерело:Politico
Віцепрезидентка Камала Гарріс є потенційною суперницею Дональда Трампа на виборах президента. Республіканець вже заявив, що готовий до дебатів з нею.
Дональд Трамп заявив, що бажає зіткнутися з конкуренткою неодноразово. Він вказав, що дебати є невіддільною частиною передвиборчих перегонів.
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Дебати Трампа і Гарріс
Наступні дебати заплановані на 10 вересня. Їх має провести ABC News, хоча сам Трамп останніми днями наполягає на тому, аби дебати організував консервативний канал Fox News.
Під час розмови з журналістами експрезидент США сказав, що вийшов би на дебати з Гарріс, незалежно від того, чи буде це ABC, чи інша платформа. Трамп додав, що "був би готовий провести більше, ніж одні дебати".
Дональд Трамп сказав, що він "не в захваті від ABC", назвавши його сприятливим для президента Джо Байдена та Гарріс. Проте він наголосив, що дебати важливі для президентської гонки.
Я думаю, що якщо ви кандидат від демократів або республіканців, ви дійсно зобов'язані вести дебати,
– сказав Трамп.