Трамп повідомив, що готовий до дебатів із Гарріс: коли вони можуть відбутися

Віцепрезидентка Камала Гарріс є потенційною суперницею Дональда Трампа на виборах президента. Республіканець вже заявив, що готовий до дебатів з нею.

Дональд Трамп заявив, що бажає зіткнутися з конкуренткою неодноразово. Він вказав, що дебати є невіддільною частиною передвиборчих перегонів.

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Дебати Трампа і Гарріс

Наступні дебати заплановані на 10 вересня. Їх має провести ABC News, хоча сам Трамп останніми днями наполягає на тому, аби дебати організував консервативний канал Fox News.