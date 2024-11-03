Камала Гарріс і Дональд Трамп мають різне бачення щодо участі США у протидії російській агресії. Втім, експерти вважають, що незалежно від того, хто стане новим володарем Білого дому, на Україну чекають виклики, пов'язані з міжнародною допомогою.

На виборах у США, які відбудуться вже 5 листопада вирішуватиметься доля майбутньої підтримки Києва у протистоянні агресії Москви. Кандидати в президенти мають різко протилежні бачення ролі США, а також альянсу НАТО, в російсько-українській війні, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Складних викликів Україні не оминути

У статті видання йдеться, що українська влада намагається лавірувати між демократичним і республіканським таборами, аби сподобатися обом. Так, враховуючи підхід Трампа до зовнішньої політики, президент Зеленський наголошує, що допомога в захисті України відповідає економічним інтересам Америки, оскільки його країна "багата природними ресурсами, включаючи важливі метали вартістю трильйони доларів США".

Також Зеленський згадав про можливість заміни українськими підрозділами деяких американських військ, які дислокуються у Європі. Це теж могло бути зверненням до давньої мети Трампа щодо скорочення військової присутності Америки в Європі.

Водночас, стверджується у публікації, Київ не плекає ілюзій щодо масштабів військової допомоги у разі перемоги Дональда Трампа.

Республіканець упродовж передвиборчої кампанії неодноразово заявляв про здатність покласти край війні у короткий термін ще до свого вступу на посаду. Крім того, Трамп робив тривожні випади на адресу Зеленського, звинувачуючи його у розв'язанні війни. Такі висловлювання Трампа викликають занепокоєння, що він змусить українців піти на невигідну для них мирну угоду, припинивши військову підтримку.

На думку відомого українського військового і політичного аналітика Олександра Коваленка, Дональд Трамп абсолютно непередбачуваний.

Трамп може дуже непередбачувано зайняти позицію, яка повністю заблокує допомогу Україні, або він може так само непередбачувано вирішити надати Україні підтримку, про яку ані Джозеф Байден, ані Камала Гарріс ніколи б не подумали,

– вважає експерт.

Тим часом більшість переконана, що Камала Гарріс є передбачуваною та, ймовірно, проводитиме політику, подібну до адміністрації Байдена, що ставить перед Києвом інші виклики.

Чимало українців вважають, що адміністрація Байдена була налякана страхом прямої конфронтації з Москвою. Саме це призвело до надто обережної та повільної допомоги, яка поставила Україну у невигідне положення на фронті.

Довідка: Нещодавно Володимир Зеленський заявив журналістам, що США надали лише невелику частину військової підтримки, яку вони обіцяли в пакеті допомоги на суму 61 ​​мільярд доларів, ухваленому в квітні.

Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник дослідницької групи Інституту Лоуі, зазначив, що перед Гарріс постане дилема, яку вона має вирішити: "чи хоче вона, щоб Україна перемогла Росію, і чи готова вона надати військові, дипломатичні та фінансові ресурси для цього?". Ствердна відповідь на це запитання вимагатиме від Сполучених Штатів і НАТО зміни стратегії щодо України, аби довести війну до перемоги.

Водночас наразі немає жодних ознак того, що Сполучені Штати у разі перемоги Гарріс нададуть Україні таку військову підтримку, яка, на їхню думку, потрібна для того, щоб змусити Росію розпочати переговори, і жодних ознак того, що Вашингтон готовий взяти на себе зобов’язання щодо гарантій безпеки, які Київ вважає необхідними для міцного миру.

Олександр Ковалено зазначає, що незалежно від того, хто стане президентом США, на Україну чекають непрості часи. Він наголосив, що його найбільше лякає "не січень 2025 року, коли буде інавгурація, а період відразу після виборів".

Тепер Росія сповна скористається виборами в США, після яких внутрішньополітичні події будуть домінувати, відволікаючи американське суспільство від України та інших питань зовнішньої політики,

– підсумував експерт.