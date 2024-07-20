Потрібен сильний кандидат: хто може замінити Байдена на виборах

Розмови довкола ймовірної заміни лідера США Джо Байдена на виборах у президенти Сполучених Штатів на іншого кандидата не вщухають. Політологи висувають свої версії, хто б це міг бути. Найбільш вірогідним кандидатом від Демократичної партії є віцепрезидентка США Камала Гарріс.

Таку думку в етері 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що з професійного погляду все-таки найбільш вдалими були б інші персони, зокрема губернатори Пенсильванії, Кентуккі, Каліфорнії або Мічигану.

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Кого б Гарріс могла обрати в кандидати у віцепрезиденти

На думку Епштейна, в противагу обраному Трампом кандидату на посаду віцепрезидента США Джей Ді Венсу, Камалі Гарріс було б краще обрати американського адмірала Макрейвена.

"Він один з лідерів американських ВМС. Був би величезний контраст між ним і кандидатом у віцепрезиденти від Трампа – Джей Ді Венсом. Думаю, таке рішення посилило б рейтинги Гарріс. Навколо світу абсолютний хаос. Коли люди дивляться на таких, як адмірал Макрейвен, людину відповідальну, ту, яка знає, як захищати країну, це втілює надію. Бо зараз світ не контрольований, диктатори стають дедалі сильнішими", – озвучив Епштейн.

Експерт впевнений, що пересічний американець позитивно сприймав би таку кандидатуру. Тим більше, коли Трамп обрав в кандидати Джей Ді Венса, який більш-менш відкрито підтримує російського диктатора Путіна й суперечить традиційним поняттям американських стратегічних інтересів.