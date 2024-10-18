Ми бачимо 3 різні шляхи вперед, – Зеленський про співпрацю з США після виборів

Невдовзі у Сполучених Штатах відбудуться вибори, за результатами яких оберуть нового президента. Зеленський визнав, що результат цих виборів наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України та її амбіцій щодо НАТО.

Про це український лідер зазначив виданню FT, з яким поговорив після брифінгу 27 лідерів ЄС про свій план у Брюсселі в четвер і після зустрічі з найбільшими політичними партіями в асамблеї блоку.

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Співпраця з США після виборів в листопаді

У виданні пишуть, що віце-президентка і кандидат від Демократичної партії на пост президента США Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство нашої країни в НАТО, а кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу США Києву і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його оберуть.

Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів (в США – 24 Канал)...Ми бачимо три різні шляхи вперед,

– сказав Зеленський.

Одним з них буде продовження підтримки, але союзники все ще "бояться деяких ризиків".

"Залежно від того, хто переможе в боротьбі за Білий дім, "ми бачимо (2 – 24 Канал) інші шляхи. Буде більш позитивним? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", – додав президент України.