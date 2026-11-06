В Україні з обережним оптимізмом сприйняли перемогу демократів на виборах у США, – NYT

В Україні сподіваються, що успіх демократів на виборах у США стримає домовленості Дональда Трампа з Москвою. Водночас у Києві застерігають від ейфорії через зміну складу ключових союзників у Конгресі.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Як результати виборів можуть вплинути на Україну?

Зміна розкладу сил у Конгресі здатна стати перепоною для сепаратних угод Білого дому з Кремлем. Українська сторона розраховує, що посилений нагляд законодавців не дозволить перетворити мирні переговори на інструмент масштабних комерційних поступок Москві.

Загальний рівень оптимізму в Києві та в Україні зріс у результаті цих виборів. Ми віримо, що Конгрес стане стримуючим фактором проти спроб Трампа укладати угоди з Путіним,

– зазначив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Водночас парламентар попередив, що українцям не варто піддаватися ейфорії та псувати відносини з республіканським табором. На його переконання, Києву критично важливо зберігати двопартійну підтримку.

Окрему увагу в столиці приділяють питанню контролю за приватними оборонними підрядниками. Зокрема, посадовці чекають на прискіпливу перевірку діяльності компанії SpaceX після нещодавнього обмеження роботи супутникового зв'язку Starshield під час операцій українських сил.

Попри обережний оптимізм, політична ситуація несе суттєві загрози для подальшої допомоги. До кінця поточної президентської каденції Дональда Трампа залишається ще два роки, а позиція багатьох новообраних американських конгресменів щодо підтримки української армії наразі залишається невідомою. Як саме проміжні вибори вплинуть на війну, значною мірою залежатиме від курсу, якого дотримуватиметься Трамп протягом решти терміну.

Коментуючи результати виборів перед німецьким суспільним мовником ZDF, Володимир Зеленський дотримувався балансу. Президент подякував республіканцям, які підтримували Україну, але визнав очевидний зсув.

Демократи дуже чітко говорять про підтримку України та надання допомоги Україні. Вони говорять про відновлення зв’язку між Сполученими Штатами та Європою,

– сказав глава держави.

Він висловив сподівання, що Київ отримає більше підтримки.

Зазначимо, що коаліція тих, хто підтримував Україну в американському Конгресі втратила низку ключових фігур. Законодавчий орган залишають впливові республіканці Браян Фіцпатрік, Мітч Макконнелл і Том Тілліс, які послідовно відстоювали важливість надання військової допомоги.