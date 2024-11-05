Вибори президента США: у 25 штатах вже відкрилися виборчі дільниці для голосування

У Сполучених Штатах 5 листопада відбуваються вибори президента країни. Виборчі дільниці для голосування відкрилися вже у 25 штатах країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Голос Америки". Цього дня американці головним чином обиратимуть між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.

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Де зараз відкриті виборчі дільниці у США

Станом на 8 ранку за Вашингтоном (15:00 за Києвом) виборці у США вже голосують на дільницях у низці штатів.

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Зокрема у такі години у США відкрилися виборчі дільниці:

З 5 ранку працюють окремі дільниці у Вермонті .

. З 6-ї відкрились дільниці Коннектикуту, Кентуккі, Мейну, Нью-Джерзі, Нью-Йорка, Вірджинії .

. З 6:30 запрацювали дільниці в Північній Кароліні, Огайо, Західній Вірджинії .

. З 7 ранку виборці можуть віддати свій голос в Алабамі, Делавері, окрузі Колумбія, Флориді, Джорджії, Нью-Гемпширі, Іллінойсі, Індіані, Канзасі, Луїзіані, Мериленді, Массачусетсі, Мічигані, Міссурі, Пенсильванії, Род-Айленді, Південній Кароліні, Вайомінгу .

. О 8 ранку за Вашингтоном відкривається низка виборчих дільниць у штатах у центрі та на заході країни. Зокрема, це Аризона, Айова, Міннесота, Міссісіпі, Оклахома, Північна Дакота, Південна Дакота, Теннессі, Техас, Вісконсин .

. О 8:30 за Вашингтоном відкриються дільниці в Арканзасі.

До слова, у містечку Діксвілл-Нотч на півночі США вже першими оголосили результати виборів президента США. Там Камала Гарріс і Дональд Трамп отримали по три голоси кожен.