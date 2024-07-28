Трамп починає нервувати: що бентежить кандидата у президенти від республіканців

Камала Гарріс потужно стартувала у передвиборчих перегонах. За різними опитуваннями її розрив з Дональдом Трампом зовсім невеликий і вона може його перемогти.

Такий стан справ лякає республіканців. Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, додавши, що Трампа бентежить успіх Гарріс та об'єднання демократів.

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У республіканців серйозні проблеми

Заява Байдена про вихід з виборів перезавантажила демократичну партію. Ситуація всередині стабілізувалася, а таким рішенням був задоволений весь істеблішмент. До того ж Байден залишиться на посаді до кінця свого терміна, тож нічого непередбачуваного не очікується.

Важливо, що Гарріс є представницею демократів нового покоління. Сам Байден сказав, що передає "факел влади" від свого покоління для молодого та сучасного. Це сильна позиція, яка викликала повагу.

Звісно, Трамп не збирається здаватися, тому перегони будуть дуже складними. Але важливо, що свої внутрішні проблеми демократи вже подолали, а республіканці ще ні,

– підкреслив Олексій Буряченко.

У республіканців немає альтернативного молодого кандидата, який міг би замінити Трампа. Тому якщо раптом про нього з'являться нові негативні факти, то у всієї команди виникнуть серйозні труднощі.

"Трамп також це розуміє. Для нього було значно комфортніше боротися з чинними президентом США. Такі перегони виглядали легшими, ніж з Камалою Гарріс. Це дуже загрозливо, тому він починає нервувати", – додав політолог.