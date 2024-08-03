Трамп погодився провести дебати з Гарріс на Fox News: коли вони відбудуться

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп пристав на пропозицію провести дебати з Камалою Гарріс. Транслятором хоче виступити телеканал Fox News.

Про це Дональд Трамп заявив на своїй сторінці в соцмережі Truth Social. Дебати попередньо заплановані на 4 вересня.

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Дебати Трампа та Гарріс

Правила будуть схожі на правила моїх дебатів із Сонним Джо, до якого його партія жахливо ставилася, але з повною аудиторією,

– сказав Трамп, маючи на увазі Байдена, який відмовився балотуватися на пост президента.

Варто вказати, що Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою на пост президента від Демократичної партії. Представники демократів 2 серпня повідомили, що вона виконала всі необхідні умови. 3 923 делегати подали петицію з проханням включити її в бюлетень для голосування за номінацію. Жоден інший кандидат не подолав поріг у 300 підписів делегатів.

Також додамо, що днями Дональд Трамп потрапив у расовий скандал з Камалою Гарріс. Республіканець звинуватив політикиню у тому, що та нібито завжди казала, що вона лише має індійське походження, однак нічого не стверджувала про афроамериканське.