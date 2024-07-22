Результати практично однакові: опитування наразі не показують явної переваги Трампа чи Гарріс

Наразі рейтинги кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і Камали Гарріс, яка є ймовірною кандидаткою від демократів, практично однакові.

Такі результати продемонстрували останні опитування у США. 19 серпня почнеться з'їзд демократичної партії, який триватиме 3 дні. До цього часу політики мають визначитися з кандидатами.

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Трамп та Гарріс мають однаковий рейтинг

CNN проаналізували дані шести останніх непартійних національних опитувань виборців у США, де респондентам ставили питання про голосування за Камалу Гарріс і Трампа на виборах 2024 року.

Результати показують, що Трамп має 48% підтримки в середньому за шістьма останніми опитуваннями, тоді як Гарріс має 47%,

– йдеться в матеріалі.

Усі опитування проводились після дебатів минулого місяця, і лише одне – опитування CBS/YouGov – було проведено після замаху на Трампа 13 липня.

Варто зазначити, що опитування, які включають сторонніх або незалежних кандидатів, не брались до уваги.

До слова, раніше Байден заявив, що підтримує кандидатуру Гарріс у виборах. Він також сказав демократам, що настав час об’єднатися та перемогти Трампа і закликав зробити це.