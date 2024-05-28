Республіканець пояснив, що змінюється в політиці США перед виборами та як це впливає на Україну

З початку повномасштабного вторгнення американці активно підтримували Україну. Однак зараз пересічному громадянину США набагато цікавіше те, що відбувається у його країні.

Таку думку 24 Каналу висловив член республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, нині на риториці надання допомоги Україні позначається передвиборча кампанія, чим ближче до 5 листопада – дуже важливого історичного моменту, який стосуватиметься не тільки США, а й решти світу, тим більше політики намагаються відходити від зовнішньополітичних проблем.

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Що зараз найбільше цікавить американців

Обивателю зараз важливіше те, що відбувається у США. Ціни на товари першої потреби продовжують зростати – рівень інфляції у країні збільшується. До того ж ситуація на кордоні з Мексикою взагалі не покращується. Тож Ізраїль та Україна для американців відійшли на друге місце.

За словами Пінкуса, держсекретар США Ентоні Блінкен, приїхавши з Києва, відкрито звернувся до Джо Байдена, аби той збільшив постачання в Україну ракет великого радіуса дії та дозволив їх застосовувати на території Росії.

Відповіді від президента США досі немає, тому що він не ухвалює рішення, це робить Барак Обама – лідер лівого крила демократів, які тиснуть на Байдена, щоб він закінчував війну шляхом переговорів з Владіміром Путіним й навіть з ХАМАС в Ізраїлі,

– мовив член республіканської партії.

За його словами, це потрібно для того, щоб демократи, які програють за опитуваннями, по більшості параметрів прийшли до 5 листопада як партія миру.

Крім цього, ще не виключено впливу на Байдена того руху серед ліволібералів, які кажуть: "А може бути з Владіміром Путіним нам буде краще, ніж з тим, хто прийде після нього? Та й взагалі, навіщо нам, щоб Росія розвалювалася, адже тоді можуть бути непередбачувані явища глобального характеру". Такі жахливі та огидні аргументи є в головах тих, хто має вплив на Байдена.

"На щастя, є двопартійна єдиність Конгресу в тому, щоб допомагати Україні до перемоги. Нині у США змінилася стратегія, яка вперше говорить про надання підтримки до повної перемоги України. Дотепер надання допомоги, вироблене Байденом, було за умови – надаватимемо допомогу настільки, наскільки можемо", – додав Пінкус.

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