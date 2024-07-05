Всі тиснуть на Байдена: чи наважиться він зійти з передвиборчої гонки

Президент США Джо Байден не збирається відмовлятися від передвиборчих перегонів і обіцяє йти до кінця. Натомість його оппонент Дональд Трамп зрадів такій новині та заявив, що так йому буде простіше перемогти.

Найбільша загроза для США, України та всього цивілізованого світу, що Трамп може стати президентом. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, додавши, що поки Байден залишається кандидатом від демократів шанси Трампа на перемогу дуже високі.

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Чи може Байден відмовитись від перегонів

Демократи розуміють, що якщо Байден залишиться, то вони не зможуть перемогти на виборах. Для того, щоб змінити думку людей, чинний президент має робити те, що йому якраз і не вдається: давати інтерв'ю, брати участь в дебатах, багато говорити. На жаль, він не здатний на це.

Байден має показати, що він велика людина та може піти з посади президента. На мою думку, шанси 60%, що вже найближчим часом він це зробить,

– припустив Уріель Епштейн.

Очевидно, що Байден був хорошим президентом, але ми бачимо, що вік дає про себе знати. Зараз йому вже 81 рік. Саме це обговорює його команда за закритими дверима.

"Опитування не обманюють. Всі бачать що зараз Трамп виграє на 7 пунктів. Всі з демократичного табору тиснуть на Байдена, але зараз вони ще хочуть бути з ними ввічливими й дозволити йому піти у свій час", – додав Уріель Епштейн.

Але якщо він вчасно не ухвалить таке рішення, то тиск посилиться. Деякі демократи вже публічно заявляють, що Байден не зможе перемогти Трампа. Зараз йому дали час на роздуми, але після цього перейдуть до більш рішучих дій.