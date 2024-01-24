Шанси в Гейлі мінімальні, але є: чи наближається Трамп до президентства

Ймовірність, що Дональд Трамп переможе, – дуже велика. Варто зазначити, що вона була такою від самого початку передвиборчої кампанії.

В ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що ще восени загальнонаціональні опитування показували величезну різницю між Дональдом Трампом та Ніккі Гейлі. Тоді вона мала менше 10%.

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Проте, згідно з останніми результатами, Трамп отримав 54,6% підтримки виборців, що проголосували. Його єдиною суперницею залишилась колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі – вона отримала 43,2%.

До речі, вона набрала все це за останні декілька місяців – до того взагалі йшла десь знизу перегонів. У Ніккі Гейлі шансів майже немає, але вони не дорівнюють нулю,

– розповів Михайло Шейтельман.

"До того як Десантіс пішов з перегонів – у них різниця була 11%. А потім він пішов й віддав свої голоси Трампу. Й дійсно, згідно з опитуваннями, більша частина перетекла до Трампа", – зазначив політтехнолог.

Той розрив, який сьогодні з'явився у Ніккі Гейлі, він менше того, який очікували соціологи.

"Звісно, це буде схоже на диво, якщо Ніккі Гейлі вдасться залишитися в перегонах. Вона заявила, що не покине їх до праймеріз в Південній Кароліні, а це її штат", – розповів Шейтельман.

Він додав, що навіть сьогоднішній результат все ж додає маленького оптимізму.

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