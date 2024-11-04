Трамп чи Гарріс: 24 Канал проведе ніч виборів у США з читачами та інформуватиме про головне

У ніч із 5 на 6 листопада у США відбудуться вибори. Претендентами на пост президента є кандидатка від Демократичної партії, віцепрезидентка США Камала Гарріс і кандидат від Республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп.

Вибори у США є дуже важливими, адже від того, хто стане президентом, залежить підтримка України. Ніч виборів 24 Канал проведе разом зі своїми читачами та оперативно інформуватиме про головний перебіг подій.

До теми Все про вибори у США 2024: останні опитування, як рахують голоси та коли будуть результати

24 Канал повідомлятиме про головне на виборах США

США є ключовим партнером України у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Від того, хто стане президентом, залежить фінансова та військова підтримка нашої держави, тому ці вибори важливі й для нашої держави.

Упродовж останніх тижнів редакція 24 Каналу активно готується до марафону висвітлення президентських виборів у США. Насамперед журналісти та редактори проведуть ніч виборів з 5 на 6 листопада разом з читачами та будуть оперативно інформувати про всі останні події та хід голосування у США.

Зверніть увагу! Оперативно про хід голосування та перебіг подій на виборах у США читайте у нашому телеграм-каналі.

Крім того, наш постійний автор-аналітик Костянтин Довгань, який спеціалізується на темі історії та політичного аналізу, вже підготував низку аналітичних матеріалів, що розкривають природу виборів у США, а також висвітлив і найбільш детально проаналізував обох кандидатів, на основі американських джерел, книг та монографій.

З великими біографіями кандидатів можна ознайомитись за посиланням:

Дональд Трамп (варто зауважити, що біографія особлива тим, що досі не надто відомі факти з життя кандидата чи не вперше з'явилися в українському медіапросторі)

Камала Гарріс.

24 Канал також проаналізував, що може статися після ймовірної поразки Трампа. Які можуть бути сценарії розвитку подій, як це вплине на Україну та що відомо про так званий "мирний план" республіканця можна дізнатися за посиланням.

Редакція також подбала про зручність для читачів, тому за окремим тегом створила зручний розділ, де можна ознайомитися з найцікавішими матеріалами на тему виборів у США та як вони впливають на Україну. Американські вибори відрізняються від українських, тому Костянтин Довгань також детально пояснив, що треба знати про специфіку голосування, підрахунку голосів і, нарешті, коли ж будуть відомі результати виборів у США. Зі статтею-довідником можна ознайомитися за посиланням.

До слова, цифровий аналітик 24 Каналу Лев Шевченко також проводить аналіз того, чи можуть вплинути на вибори в США треті сторони. Зокрема, мовиться про хакерів під керівництвом спецслужб Росії, а також які технології цього року застосовують кандидати.