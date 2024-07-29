Демократи чи республіканці: хто після виборів буде більш прихильним до України

Зараз у Сполучених Штатах у самому розпалі передвиборчі перегони. Безперечно, від вибору американців залежатиме й майбутнє України.

У розмові з 24 Каналом політолог Тарас Загородній оцінив, Україна більше виграє, коли при владі залишаться демократи, чи все ж таки якщо прийдуть республіканці. До слова, президент Володимир Зеленський сказав, що президентські вибори в США матимуть вплив на надії України на мир.

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Перемога республіканців чи демократів вигідніша Україні

Політолог назвав, що у разі перемоги на виборах зроблять республіканці та які наслідки ці дії матимуть для нашої країни.

Якщо рахувати те, що вони (республіканці – 24 Канал) точно зроблять, то звичайно для України краще, щоб був Дональд Трамп,

– переконаний Загородній.

За його словами, республіканці знімуть обмеження щодо нафтогазового сектору США. Це означає, що американської та канадської нафти на світовому ринку буде більше, а у Росії та Ірану будуть проблеми з ціною і збутом нафтопродукції.

Однак цього не зроблять демократи, які фактично зараз годують своєю політикою Росію та дають їй гроші на ведення війни,

– зауважив політолог.

Також можна передбачити, що республіканці будуть рвати економіку Китаю. Зокрема, запровадять мита.

Джо Байден лояльно ставиться до КНР. Він зняв багато обмежень щодо Китаю, які запровадив Трамп під час своєї каденції. Також Демократична партія ввела обмеження на нафтогазовий сектор Сполучених Штатів Америки.

