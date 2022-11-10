Вибори у США: Байден і Трамп прокоментували перші результати

У США вже відомі перші результати проміжних виборів. Джо Байден задоволений підсумками голосування, а Дональд Трамп навпаки заявив про розчарування.

Чинний президент США під час свого виступу відзначив позитивні результати для Демократичної партії, передає 24 канал. Він зауважив, що перемоги республіканців з великою перевагою, яку прогнозували, не сталось.

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Хороший день для демократії

За словами Байдена, вибори були хорошим днем для демократії та Америки. Демократи втратили менше місць у Палаті представників, ніж під час будь-яких інших проміжних виборів за останні 40 років. Байден вірить, що його партія ще має шанс зберегти більшість у Палаті представників.

Крім цього, президент США згадав про повномасштабну агресію Росії. Він переконаний, що двопартійна підтримка України продовжуватиметься, незалежно від результатів виборів.

Реакція Трампа

В агентстві з кібербезпеки США заявили, що влада не бачить ознак "компрометації" систем голосування під час виборів до Конгресу.

Натомість колишній президент США Дональд Трамп каже, що результати виборів до Конгресу його розчарували. При цьому він назвав їх "великою особистою перемогою". Також Трамп приписує до своїх заслуг перемоги республіканських кандидатів.

Вибори в США: що відомо

8 листопада у США пройшли проміжні вибори, під час яких переобирали Палату представників і близько третини членів Сенату США. Також голосували за 36 губернаторів штатів і трьох губернаторів територій США, мерів міст та місцевих чиновників.

За попередніми даними, у демократів – 48 місць у Сенаті, у республіканців — 49. У Палаті представників демократи вибороли 182 місця, республіканці — 206.

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