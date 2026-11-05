Республіканці закликали Трампа змінити курс після поразки на виборах та критикують президента

Республіканці та політичні консультанти закликали Дональда Трампа переглянути підходи до управління країною після виборів. Вони вимагають оновити команду Білого дому та відмовитися від запровадження тарифів.

До критики також долучився віцепрезидент США Джей Ді Венс. Про це пише агентство Reuters.

Що кажуть республіканці?

У вівторок, 3 листопада, відбулись проміжні вибори до Конгресу. Демократична партія отримала у свої руки і Палату представників, і Сенат.

Після переходу контролю над Конгресом до демократів повноваження глави Білого дому опинилися під значним тиском. Опоненти отримали змогу блокувати президентські законодавчі ініціативи, починати розслідування діяльності виконавчої влади та зупиняти затвердження призначень на посади.

Аналітики очікують, що за таких умов американський лідер активніше вдаватиметься до односторонніх кроків і ширше застосовуватиме виконавчі укази.

Республіканський стратег Джон Фіхері прямо назвав результати минулого голосування надзвичайно відчутним ударом для президента.

Йому потрібно повністю оновити свою команду. Відтепер з кожним днем він ставатиме дедалі політично безпораднішим,

– заявив Фіхері.

Складні настрої спостерігаються і всередині самої президентської адміністрації. Один із посадовців Білого дому повідомив, що співробітники морально готуються до відставки частини колег, змін в уряді та постійних перевірок.

Зараз перебувати тут просто нестерпно. Моральний дух настільки низький, наскільки це взагалі можливо,

– розповів чиновник.

Окрім рішень у зовнішній політиці та запровадження нових тарифів, партійці звертають увагу на невдале зміщення акцентів у внутрішніх справах. Ще влітку електорат обурювався тим, що президент зосередився на будівництві бальної зали та реконструкції столичних відомчих споруд замість розв'язання нагальних проблем.

Якщо наступні два роки Трамп говоритиме про ту саму нісенітницю, на наступних виборах нас знову розгромлять,

– сказав один із радників.

Що сказав Джей Ді Венс?

Віцепрезидент США, якого називають ймовірним політичним наступником Трампа, у середу дистанціювався від американського лідера. Політик зазначив, що саме війна в Ірані коштувала програшу на виборах. Стратеги та партійні чиновники вважають, що подібні розриви можуть стати більш поширеними.

Видання Axios писало, що Венс був одним з тих, хто виступав за домовленість з Іраном. Він був серед тих, в оточенні Трампа, хто вважав, що відновлення бойових дій не змінить ситуацію на краще.

Нагадаємо, що до того, як стати віцепрезидентом, Джей Ді Венс критикував Дональда Трампа. Він називав тоді ще лише кандидата у президенти "фашистом".

Водночас в офіційній заяві адміністрації запевнили, що демократам нібито не вдасться перекреслити "досягнення" Трампа. У Білому домі також наголосили на досягненнях політика, серед яких посилення кордонів та енергетична незалежність.

Нагадаємо, що частина республіканців закликала до зміни вектора напередодні президентських виборів 2028 року. Аналітик Грегг Пеппін висловив сподівання, що Республіканська партія перегорнула сторінку епохи Трампа та відкриє дорогу новим лідерам і пріоритетам.