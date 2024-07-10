Настав час вийти з тіні, а не чекати листопада, – Зеленський про можливе переобрання Трампа

Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває у Вашингтоні на Саміті НАТО. У вівторок, 9 липня, він прокоментував можливе переобрання Трампа на посаду президента США.

Зеленський розповів, що в минулому мав хороші розмови з Трампом. А зараз він оптимістично налаштований, що матиме їх знову, якщо Трамп повернеться в Білий дім.

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Президент України висловив сподівання, що політика США щодо нашої держави не зміниться.

Я сподіваюся, що якщо народ США обере президента Трампа, я сподіваюся, що його політика щодо України не зміниться,

– сказав він.

Втім, у Politico вважають, що ця відповідь, ймовірно, приховує серйозне занепокоєння щодо можливого повернення Трампа, який "прагнув тісніших стосунків із президентом Росії Путіним".

"Трамп заявив, що може припинити війну в перший день свого перебування на посаді, і погрожував скоротити допомогу Україні. І хоча радники та союзники … сказали, що нова адміністрація продовжуватиме підтримувати Київ, не вщухають побоювання, що Трамп може помститися Україні за те, що він вважає внеском у свої минулі політичні проблеми", – пише Politico.

Також лідери європейських країн "скоригували свої меседжі щодо допомоги Україні та альянсу НАТО в надії сподобатися" Трампу. Втім, колишній президент США та його союзники наполягають на тому, що страхи перебільшені, і запевняють, що Трамп продовжуватиме участь США в НАТО, доки "країни-члени продовжуватимуть робити внесок у захист України".

Зеленський не знає, що робитиме Трамп, якщо стане президентом

Президент Зеленський зауважив, що його позитивна взаємодія з Трампом була ще до того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році.

Зараз усі чекають листопада. Американці чекають на листопад. У Європі, на Близькому Сході, в Тихому океані – увесь світ дивиться на листопад. І, правда, Путін чекає листопада,

– додав президент України.

Він знову наголосив на важливості заходів протистояння російському вторгненню. "Настав час вийти з тіні, щоб прийняти рішучі рішення діяти, а не чекати листопада", – заявив глава держави.

Втім, водночас він сказав, що не може передбачити дії Трампа у разі його обрання, пише Reuters.

Я не можу сказати вам, що він робитиме, якщо стане президентом Сполучених Штатів. Я не знаю,

– цитує видання Зеленського.

Там також нагадали, що Трамп часто критикував розмір військової підтримки США для України й називав Зеленського "найбільшим комівояжером".

"Відносини Трампа із Зеленським стали предметом його першого імпічменту як президента Палатою представників США у 2019 році. Його звинуватили в тому, що він чинив тиск на Зеленського, щоб він допоміг звести наклеп Джо Байдена в обмін на допомогу, але Сенат його виправдав у 2020 році", – пише Reuters.