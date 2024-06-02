Трамп обіцяє оприлюднити секретні документи у разі перемоги на виборах: про що йдеться
Джерело:Fox News
Кандидат у президенти США Дональд Трамп зробив неочікувану обіцянку у разі обрання його президентом США на виборах. Американський бізнесмен пообіцяв розсекретити документи найгучніших кримінальних справ країни.
За словами Трампа, цей крок нібито має відновити довіру американців до спецслужб США. Хоча яким чином, колишній президент Сполучених Штатів – не пояснив.
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Трамп обіцяє розсекретити документи гучних кримінальних справ
Під час інтерв'ю "Fox & Friends Weekend" на телеканалі Fox News Дональд Трамп розкритикував обвинувальний вирок, який йому винесли у кримінальній справі проти нього. Це сталося вночі 31 травня, коли американського бізнесмена визнали винним у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс за мовчання.
Окрім того, експрезидент США повідомив про свій намір оприлюднити секретні документи, що стосуються вбивства Джона Кеннеді та подій навколо терактів 11 вересня. Також Трамп висловив готовність розсекретити інформацію, пов'язану зі справою Джеффрі Епштейна, засудженого сексуального злочинця, який наклав на себе руки за місяць після перебування під вартою.
Кандидат у президенти США заявив, що планує вжити цих заходів для відновлення довіри до таких інституцій, як ЦРУ та ФБР. За словами Трампа, він балотувався на посаду лідера США задля цієї мети.
Трампа визнали винним у справі щодо підкупу порнозірки
- Суд 31 травня визнав експрезидент США винним за всіма пунктами обвинувачення у справі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніелс за мовчання. Усього обвинувачень було 34 одиниці.
- Як писав Reuters, поза межами суду Дональд Трамп коротко прокоментував свій вирок у суді, сказавши, що "це було сфальсифіковане рішення з першого дня"і "я невинна людина". Окрім того, Дональда Трампа можна було побачити, як показує прихильникам "великий палець" через затемнене вікно чорного кортежу на своєму позашляховику, коли залишав суд.
- Варто зазначити, що вирок Дональду Трампу щодо цієї справи мають оголосити 11 липня. Однак цікавим є той факт, що вже в середині липня Республіканці мають його обрати офіційно своїм кандидатом на вибори. Як судова справа вплине на президентську кампанію американського бізнесмена – читайте у матеріалі.