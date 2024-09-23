Трамп зізнався, чи балотуватиметься у 2028 році, якщо програє вибори у листопаді

Дональд Трамп розповів, чи буде балотуватись в президенти на наступних виборах у 2028 році. Лідер республіканців сказав, що сподівається, що досягне успіху цього разу.

Кандидат у президенти США від республіканців розповів в інтерв'ю Full Measure на Sinclair Broadcast Group TV, що він взагалі не бачить себе у 2028 році таким, що балотується знову. До речі, тоді Трампу буде 82 роки.

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Що розповів Трамп про вибори у 2028 році

Дональд Трамп відповів на питання, чи балотуватиметься на виборах у 2028 році.

Ні, не буду. Я думаю, що так і буде. Я взагалі цього не бачу. Сподіваюся, ми досягнемо успіху (у цьому році – 24 Канал),

– заявив Дональд Трамп.

Політик також сказав днями, що Ізраїль може припинити існування, якщо євреї підтримають кандидатку від демократів Камалу Гарріс.

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Трамп сказав, що американські євреї традиційно голосують за демократів та додав, що єврейські американські виборці будуть частково винні, якщо він програє вибори.