Розвідка США попередила Трампа про загрозу вбивства з боку Ірану

Американська розвідка попередила Трампа, що є ймовірна загроза його вбивства з боку Ірану. Адже Тегеран прагне досягти дестабілізації та хаосу в США.

Відповідну інформацію видання Reuters написало з посиланням на заяву кампанії кандидата від Республіканської партії.

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Що відомо про ймовірний замах на Трампа

Президент Трамп був проінформований раніше сьогодні (25 вересня – 24 Канал) офісом директора національної розвідки про реальні та конкретні загрози з боку Ірану вбити його з метою дестабілізації та посіяти хаос у Сполучених Штатах,

– заявили в кампанії Трампа.

Там пояснили з посиланням на представників розвідки, що:

загрози з боку Ірану "зросли за останні кілька місяців";

урядові чиновники США працювали над захистом Трампа та гарантували, що це не вплине на вибори.

Сам Дональд Трамп, який є кандидатом у президенти США, написав у своїй соцмережі про "великі загрози" його життю з боку Ірану. Лідер республіканців запевнив, що зловмисники не мали успіху, проте "вони спробують знову".

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До речі, 15 вересня трапилась стрілянина у Флориді біля міжнародного поля для гольфу Trump West Palm Beach. ФБР розслідує справу як спробу замаху на Дональда Трампа.